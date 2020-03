Xiaomi Mi 10: diffusi i possibili prezzi per il mercato europeo

Come sappiamo, la serie Xiaomi Mi 10 sarà svelata in Europa a partire dal prossimo 27 marzo e un po’ tutti gli utenti sono curiosi di scoprire i prezzi ufficiali e tutte le altre informazioni riguardo alla distruzione degli attesi smartphone di fascia alta. Il loro costo di lancio potrebbe però essere più alto del previsto.

Stando alle prime indiscrezioni, Xiaomi Mi 10 potrebbe arrivare nel Regno Unito con un costo di 699 sterline (circa 767 euro) per la variante 8/128 GB e 799 sterline (circa 877 euro) per 8/256 GB. I prezzi, qualora venissero confermati, sarebbero molto più alti rispetto a quelli dei predecessori. Xiaomi Mi 9 (disponibile su Amazon), al lancio, costava circa 450 euro.

Il primo cospicuo aumento del prezzo di vendita dei dispositivi Xiaomi sarebbe da attribuire al fatto che la società ha deciso di soffermarsi maggiormente sul prodotto, evitando il vincolo del prezzo. Le cifre rimangono comunque abbastanza contenute rispetto ai principali rivali. La fonte riporta anche che in Inghilterra potrebbe non esserci la variante Mi 10 Pro. Non sappiamo ancora se questo sia valido anche qui in Italia. Per il momento, nel sito web italiano, si fa riferimento alla “Famiglia Mi 10”, quindi a più dispositivi.

Il produttore ha anche pubblicato il video in cui, il 27 marzo, sarà possibile seguire via streaming l’evento di presentazione. Xiaomi Mi 10, già presentato in Asia, è un dispositivo con il SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna, una batteria da 4.780 mAh, compatibilità con il 5G e un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+.