Xiaomi Mi 10 Pro, record su AnTuTu dopo l’update

Xiaomi Mi 10 Pro, nuovo top di gamma dell’azienda cinese, ha raggiunto ben oltre 600.000 punti nel benchmark di AnTuTu: un punteggio decisamente elevato che conferma l’obiettivo di Xiaomi di riuscire a competere con i più importanti brend presenti sul mercato.

AnTuTu continua a stilare la sua classifica dei dispositivi più potenti presenti sul mercato. Il Mi 10 Pro è stato annunciato solamente da una settimana nel mercato cinese ma, grazie alle sue caratteristiche, sembra sia già riuscito ad ottenere il primo posto nella classifica Dx0Mark. Un recente aggiornamento ha infatti apportato sul nuovo flagship notevoli miglioramenti dal punto di vista prestazionale.

Il punteggio da record di oltre 600.000 punti è stato ottenuto anche grazie al nuovo processore Snapdragon 865 di Qualcomm implementato nello smartphone. Va sottolineato come l’update della MIUI abbia inoltre contribuito all’ottimizzazioni delle prestazioni del device: la versione V11.0.7.QJACNXM ha di fatto apportato notevoli miglioramenti dal punto di vista del software grazie ai nuovi driver della GPU Adreno 650.

In seguito all’aggiornamento il punteggio registrato dalla piattaforma benchmark ha raggiunto ben 610.627 punti. Un punteggio risultato anche in seguito ad aver sottoposto il nuovo dispositivo a condizioni decisamente più estreme. Novità anche dal punto di vista audio grazie alla migliore qualità del suono per gli speaker ma, soprattutto, notevoli le ottimizzazioni legate alla connessione wifi e al segnale per bande WLAN5G.