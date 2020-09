Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro ufficiali: 5G e display a 144 Hz da 499 euro

Come da copione, Xiaomi ha annunciato la famiglia Mi 10T. L’evento si è svolto in diretta streaming e ha alzato il sipario su Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite: smartphone 5G con cui l’azienda di Lei Jun si fa promotrice della democratizzazione del nuovo standard di rete andando ad occupare praticamente ogni fascia di prezzo, fatta eccezione per quella al di sotto dei 200 euro.

Occupiamoci ora di Mi 10T e Mi 10T Pro. I due smartphone condividono gran parte della scheda tecnica, così come anticipato dalle indiscrezioni che si sono susseguite in questi mesi. Le uniche eccezioni sono il comparto fotografico e i tagli di memoria disponibili. La piattaforma hardware è da top di gamma: Snapdragon 865 abbinato a 6 di RAM LPDDR5 e 128 Gigabyte di memoria interna, che arriva a 256 Gigabyte nel modello Pro per cui sono previsti invece 8 GB di RAM. Una configurazione che abbiamo già avuto modo di testare a bordo di Mi 10 (che potrebbe fare concorrenza ai nuovi arrivati) e che dovrebbe regalare delle grandi soddisfazioni. Avremo modo di approfondire questo aspetto nella recensione completa, che sarà pubblicata nei prossimi giorni.

Il SoC è chiamato a muovere un ampio display da 6,67 pollici con risoluzione Full-HD+, supporto HDR10 e frequenza di aggiornamento a 144Hz. Lo schermo è protetto dal vetro Gorilla Glass 5. Il sensore biometrico è posto sul bordo laterale, mentre in un angolo dello schermo spunta la fotocamera anteriore da 20 Megapixel (f/2.2) all’interno di un foro.

Il comparto fotografico si completa sul retro con un sistema di tripla fotocamera, il cui modulo appare abbastanza evidente. Mi 10T integra un sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8) che su Mi 10T Pro diventa da 108 Megapixel (f/1.69, OIS). In entrambi i casi, è abbinato a un grandangolare da 13 Megapixel (f/2.4) e un terzo sensore da 5 Megapixel (f/2.4) per gli scatti in modalità macro. I video possono essere registrati fino alla risoluzione 8K.

Sono tante poi le soluzioni software messe a punto per sfruttare al massimo il comparto fotografico. Per esempio, Video Clone permette di riprodurre un soggetto nel video in due diverse posizioni, mentre Dual Video può registrare contemporaneamente dalla fotocamera frontale e da quella posteriore del dispositivo. Tutte funzioni che testeremo in fase di recensione.

Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Completissima la connettività: supporto dual-SIM, Wi-Fi 6, NFC, porta Type-C, infrarossi e ovviamente 5G. Insomma, due prodotti estremamente interessanti che rappresentano – almeno sulla carta – una valida alternativa agli smartphone 5G più costosi.

Per tutte le informazioni relative a Mi 10T Lite, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato raggiungibile a questo link.

Prezzi e disponibilità

Mi 10T sarà disponibile nelle colorazioni Cosmic Black e Lunar Silver nella versione da 6+128 GB al prezzo di 499,90 euro, diventando così lo smartphone con Snapdragon 865 più economico sul mercato.

Mi 10T Pro arriverà nei colori Cosmic Black, Lunar Silver e Aurora Blue nella configurazione da 8+128GB al prezzo di 599,90 euro e da 8+256GB a 649,90 euro.

Ora qualche informazione di servizio per i preordini e gli omaggi correlati.

I preordini saranno attivi dal 1 ottobre al 14 ottobre, con arrivo sul mercato previsto per il 15 ottobre, su mi.com, Amazon, presso Mi Store Italia, tutte le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici.

Sullo store online, domani 1 ottobre alle ore 13.00 partirà una vendita flash valida per 60 minuti fino a esaurimento scorte, durante la quale sarà possibile ottenere un Mi Electric Scooter Essential a fronte dell’acquisto di Mi 10T Pro da 8GB+256GB nei colori Cosmic Black e Lunar Silver.

Per chi invece effettuerà il preordine di Mi 10T Pro da 8GB+128GB o Mi 10T da 6GB+128GB sempre su mi.com tra il 1 e l’8 ottobre otterrà un bundle package comprensivo di Mi Smart Band 5, Mi True Earphone 2 Basic e Redmi Power Bank da 20000 mAh.

Per tutti coloro che pre-ordineranno o acquisteranno quindi Mi 10T o Mi 10T Pro dal 1 al 31 ottobre presso i punti vendita fisici e online che aderiranno all’iniziativa, ad eccezione di mi.com, sarà attiva un’operazione a premi per ottenere rispettivamente Mi True Wireless Earphones 2S o Mi Smart Band 5 + Mi True Wireless Earphones 2S. Il regolamento completo è disponibile a questo link.

Inoltre, chi li acquisterà entro il 15 gennaio 2022, avrà incluso nel prezzo anche una garanzia convenzionale di protezione dello schermo che prevede il servizio di riparazione gratuita una tantum presso un qualsiasi Centro Assistenza Xiaomi presente sul territorio italiano in caso di schermo danneggiato o difettoso.