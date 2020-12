Xiaomi Mi 11 completamente svelato in anteprima

Gli smartphone della famiglia Xiaomi Mi 11 sono già pronti, ovviamente. La data per la loro presentazione rimane invariata al 28 dicembre 2020. Essendo così vicini all’evento, i vari leaker hanno postato immagini e specifiche del modello standard, in modo tale da svelarci i dettagli estetici.

Xiaomi Mi 11 potrebbe essere come lo vedete, quindi si può iniziare ad esprimere un giudizio puramente estetico. La versione rappresentata è quella celeste chiaro, le poche cornici che racchiudono il display al frontale invece dovrebbero essere nere come il pannello: un Oled a 120 Hz in risoluzione Quad HD+.

Ma veniamo al design. La parte frontale non si nota interamente ma siamo sicuri che nella porzione alta ci sia una fotocamera frontale alloggiata in un foro o centrale o spostato verso sinistra. I bordi su tutti e 4 i lati dovrebbero essere curvi, si può apprezzare “dall’ombra” che si scorge lungo il lati verticali del pannello.

Al posteriore Xiaomi si inventa un design diverso: sono 3 le fotocamere racchiuse in uno squircle (dall’unione tra square e circle). Le due verticali all’estrema sinistra (di cui la principale a 108 MP) parrebbero leggermente sollevate rispetto alla rimanente racchiusa nel area silver, cui al di sotto comprende un flash a led. Rimanendo sul retro, il materiale dovrebbe apparire alla vista e al tatto come simil pelle ma ugualmente compatibile con la ricarica wireless. Xiaomi proporrà probabilmente più varianti per ottemperare a gusti più “classici”.

Oltre allo Snapdragon 888, dall’immagine possiamo notare come Mi 11 possa avere a disposizione 12 GB di RAM e lato software Android 11 con la personalizzazione MIUI 12.