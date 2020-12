Xiaomi Mi 11 con Snapdragon 888, presentazione il 28 Dicembre

Ora è ufficiale. Xiaomi annuncerà la gamma Mi 11 il prossimo 28 dicembre, in Cina. A darne l’annuncio è il CEO Lei Jun sul social network cinese Weibo. La notizia non ha fatto altro che confermare le voci diffuse in questi giorni, secondo cui l’azienda cinese avrebbe presentato il suo top di gamma entro la fine dell’anno. Il post non fornisce ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche del dispositivo che – nonostante le solite indiscrezioni – appaiono comunque poco chiare.

Una cosa è certa: Mi 11 sarà equipaggiato con lo Snapdragon 888, l’ultimo processore di casa Qualcomm destinato ai dispositivi di fascia alta. Xiaomi ne aveva già dato conferma in occasione della presentazione ufficiale del SoC avvenuta agli inizi di dicembre. Inizialmente, la famiglia Mi 11 farà il suo debutto in Cina con il lancio globale atteso nel corso del primo trimestre dell’anno. Non si hanno ancora informazioni a riguardo.

Come detto, non ci sono molte informazioni chiare sulla scheda tecnica. I modelli in arrivo potrebbero essere tre: Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Pro Plus. Quanto alla variante Pro, le voci parlano di un display AMOLED da 6,7 pollici, probabilmente con bordi curvi, caratterizzato da una risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Sotto la scocca, dovrebbe esserci una batteria da 4.900 mAh.

Il comparto fotografico dovrebbe ospitare tre sensori ma ci sono dubbi sulla risoluzione delle fotocamere. Non è chiaro se il sensore principale sarà da 48 Megapixel o da 108 Megapixel. È probabile dunque che le tre varianti possano essere caratterizzate da un comparto fotografico differente. Insomma, ci sono ancora tante cose da scoprire su Mi 11 e l’attesa sta per finire. Appuntamento al 28 dicembre.