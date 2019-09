Xiaomi Mi 9 Lite è ufficiale: in Italia da ottobre

Snapdragon 710, display AMOLED da 6,39 pollici con sensore biometrico integrato, tripla fotocamera posteriore, batteria da 4.030 mAh e NFC: i tratti essenziali di Xiaomi Mi 9 Lite.

Xiaomi Mi 9 Lite è ufficialmente tra noi. Nessuna grande sorpresa per quanto riguarda le caratteristiche tecniche. Lo smartphone, infatti, si presenta come variante internazionale di Xiaomi CC9, annunciato mesi fa in Cina. Parliamo di un dispositivo di fascia media basato sullo Snapdragon 710 di Qualcomm accoppiato a 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile.

La parte frontale è dominata da un display AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione Full-HD+ (1.080 x 2.340 pixel), sensore biometrico integrato e notch a goccia. La tacca ospita la fotocamera frontale da 32 Megapixel. Il comparto fotografico si completa con un sistema di tripla fotocamera posteriore composto da un sensore principale da 48 Megapixel assistito da un secondo grandangolare da 8 Megapixel (118°) e da un terzo da 2 Megapixel responsabile della profondità di campo. Non mancano alcune soluzioni software in ambito fotografico, come AI Skyscaping per il miglioramento del colore del cielo o un editor video per la modifica dei video.

Il pannello posteriore è realizzato in vetro che ricrea delle linee ondulate a seconda di come viene colpito dalla luce. Il logo Xiaomi ora si illumina e funge anche da LED di notifica. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.030 mAh con ricarica rapida a 18 W. Completissima la connettività che non dimentica NFC, jack audio da 3,5 mm e supporto Dual-SIM. La piattaforma software è affidata ad Android 9 Pie con personalizzazione dell’interfaccia grafica MIUI 10.

Insomma, Mi 9 Lite è un dispositivo interessante che va a unirsi all’ampia gamma Mi 9 di Xiaomi. Ciò che potrebbe fare la differenza è il prezzo di vendita che la società cinese purtroppo non ha ancora comunicato. In ogni caso, Mi 9 Lite sarà disponibile a partire dal mese di ottobre nelle colorazioni Pearl White, Aurora Blue e Onyx Grey.

Continueremo a tenervi aggiornati su prezzi e disponibilità.