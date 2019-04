Xiaomi Mi 9, oltre 1 milione di unità consegnate

Xiaomi Mi 9 vola sul mercato. L’azienda cinese ha infatti annunciato di aver consegnato in tutto il mondo oltre 1 milione di unità del suo nuovo smartphone top di gamma, a circa 1 mese dalla commercializzazione. Segno evidente di come la strategia di puntare sul rapporto qualità/prezzo continui a pagare, al netto ovviamente delle indubbie qualità di questo dispositivo che, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, ci ha convinto appieno.

L’annuncio è arrivato dal profilo Twitter di Donovan Sung, manager di Xiaomi. Occorre sottolineare un aspetto importante: il dato delle consegne non comprende quelle del Mi 9 SE, assieme alle quali si parlerebbe di circa 1,5 milioni di unità consegnate globalmente per tutta la gamma Mi 9. Numeri importanti insomma, coerenti tra l’altro con quello che è stato l’impatto di questi smartphone sul mercato.

Amazing news! We're excited to announce that as of March 31, we've supplied more than 1M units of #Mi9 worldwide! 🎉🎉

Thank you to our Mi Fans for supporting us in our journey. More to come! ❤️#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/1wgHPg3Kmu

— Donovan Sung (@donovansung) April 1, 2019