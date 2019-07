Xiaomi Mi A3: eccolo nel primo render ufficiale

Finalmente svelate alcune caratteristiche dello smartphone Xiaomi Mi A3. Lo smartphone avrà un display Super AMOLED Dot Drop da 6.0 pollici ( 2240x10980), con un sensore di impronte digitali integrato e un notch che ospiterà una fotocamera da 32 MP.

Parliamo di uno smartphone dell’azienda cinese che negli ultimi giorni è al centro di molte discussioni, ma stando a quanto diffuso dal sito tedesco Winfuture.de possiamo finalmente avere un’idea più chiara.

Gli smartphone saranno disponibili in tre colorazioni tra cui: bianco, blu e nero, le stesse rese disponibili per la serie CC9. Oltre a questo semplice dettaglio, sappiamo che lo smartphone avrà un display Super AMOLED da 6.0 pollici ( 2240 x 1980), con un sensore di impronte digitali integrato e un notch che ospiterà una fotocamera da 32 MP. Per quanto riguarda la parte posteriore invece, troveranno spazio un sensore principale da 48 MP f/1.79, una fotocamera da 8 megapixel e infine un sensore di profondità da 2 MP.

Mi A3 dovrebbe essere equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 665, ma, stando a quanto rilasciando dallo stesso sito, non è ancora del tutto certo. Ricordiamo che negli scorsi rumor si era parlato di un’ipotetica scelta del processore Qualcomm Snapdragon 730. Di Certo ci sarà invece la RAM da 4 GB di RAM e 64/ 128 di storage, con una batteria da 4.000 mAh naturalmente con supporto alla ricarica rapida. Per quanto riguarda il sistema operativo, lo smartphone sarà messo in commercio con Android Pie.

Ci sarà la porta a infrarossi (IR), che darà la possibilità al dispositivo di controllare altri device elettronici, ed una porta USB-C. Non sappiamo quando il Mi A3 verrà presentato, ma non dovrebbero esserci dubbi circa la commercializzazione in Europa, Italia inclusa.