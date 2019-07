Xiaomi Mi A3 e Mi A3 Lite in arrivo con Snapdragon 730 e Snapdragon 675?

Le nuove indiscrezioni sui prossimi smartphone Android One di casa Xiaomi annullano le speculazioni precedenti. Al momento della presentazione dei recenti CC9 e CC9e basati rispettivamente su Snapdragon 710 e Snapdragon 665, si è pensato che questi potessero essere la base per i prossimi Mi A3 e Mi A3 Lite. L’ipotesi potrebbe essere completamente errata. Secondo il leaker Ishan Agarwal, infatti, potrebbero essere equipaggiati con una piattaforma hardware più recente.

Stando a quanto riportato da MySmartPrice, Mi A3 con nome in codice bamboo­_sprout potrebbe basarsi sullo Snapdragon 730 – lo stesso visto a bordo di MI 9T – mentre Mi A3 Lite (cosmos_sprout) avrà lo Snapdragon 675. Sarebbe un interessante upgrade rispetto alla generazione precedente. La fonte sostiene, inoltre, che il design dovrebbe essere molto simile a quello della nuova serie CC9.

Mi A3 Series with Android One will soon launch globally. AFAIK, there are two Mi A3 models with codenames: bamboo_sprout and cosmos_sprout. One will have SD675 while the other will have SD730. Probably Mi A3 Lite and Mi A3 but I don't know for sure. https://t.co/G0d7ajCBni

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) July 11, 2019