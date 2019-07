Xiaomi Mi A3 ufficiale in Spagna: Snapdragon 665 da 249 euro

Snapdragon 665, 4 GB di RAM, display OLED da 6,1 pollici e tripla fotocamera posteriore sono i tratti essenziali di Xiaomi Mi A3.

Xiaomi Mi A3 è ufficiale. Dopo giorni di indiscrezioni, lo smartphone Android One dell’azienda cinese è stato ufficialmente presentato in Spagna. La presentazione ha confermato tutte le informazioni trapelate finora aggiungendo prezzo e disponibilità. Come da tradizione, Mi A3 arriva a un prezzo competitivo. In Spagna si parte da 249 euro.

Il cuore pulsante è rappresentato dallo Snapdragon 665 di Qualcomm accoppiato a 4 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Per Mi A3, Xiaomi ha scelto un pannello OLED da 6,1 pollici con risoluzione HD+ (1.560 x 720 pixel) e rapporto di forma in 19.5:9. Il sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali è implementato direttamente sotto il display, una caratteristica poco comune in questa fascia di prezzo.

È presente un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 32 Megapixel. Il comparto fotografico si completa con un sistema di tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel assistito da un grandangolare da 8 Megapixel e da un terzo da 2 Megapixel responsabile della profondità di campo. La parte software è affidata ad Android 9 Pie. Come parte del programma Android One, ovviamente il sistema non presenta la personalizzazione dell’interfaccia grafica proprietaria MIUI. La batteria è da 4.030 mAh. Non manca il jack audio da 3.5 mm e la porta USB-C.

Xiaomi Mi A3 sarà disponibile in Spagna in tre colorazioni: Blue, Grey e White. Lo smartphone sarà acquistabile a partire dal 24 Luglio al prezzo di 249 euro per il modello con 64 Gigabyte di storage che diventano 279 euro per la versione con 128 Gigabyte. Insomma, Xiaomi Mi A3 si presenta come un dispositivo estremamente interessante. A questo punto, sembra imminente l’arrivo anche sul mercato italiano.