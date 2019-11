Xiaomi Mi Band 3i è ufficiale: ecco le caratteristiche

Xiaomi Mi Band 3i è ufficiale. Una versione più economica della famosa smartband del brand cinese è appena stata presentata in India, dopo gli ultimi giorni di indiscrezioni. Come potete vedere dall’immagine presente all’interno di questo articolo, parliamo di un dispositivo che appare molto simile alla Mi Band 3 con una importante differenza.

La nuova arrivata è priva del sensore per il battito cardiaco. Per il resto, non ha nulla da invidiare alla sorella maggiore. Mi Band 3i presenta un display monocromatico da 0,78 pollici con risoluzione 128 x 80 pixel e un pulsante touch capacitivo. Non mancano le classiche funzioni cha abbiamo ormai imparato a conoscere su questa tipologia di dispositivi: contapassi, calorie, avviso delle notifiche in arrivo sullo smartphone, tracciamento del sonno e dell’attività sportiva.

A tal proposito, Mi Band 3i è resistente fino a 50 ATM. Per quanto riguarda l’autonomia, Xiaomi assicura una durata di 20 giorni circa grazie alla batteria da 110 mAh. La smartband di collega allo smartphone tramite Bluetooth 4.2 ed è compatibile con i dispositivi Android 4.4 (e versioni successive) e iOS 9.0 (e versioni successive). Le misure – come sempre – sono contenute: 4,68 x 1,81 x 1,1 centimetri.

Mi Band 3i è disponibile nella sola colorazione nera in India a 16 euro (prezzo al cambio). Per il momento, resta esclusiva del mercato indiano ma non escludiamo completamente che Xiaomi possa decidere di commercializzare una versione ancor più economica della sua Mi Band anche dalle nostre parti.