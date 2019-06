Xiaomi Mi Band 4 è già in vendita

Xiaomi presenterà la nuova Mi Band 4 domani 11 giugno in Cina, ma la smartband risulta già disponibile in prevendita per l'Italia su Aliexpress a meno di 45 euro.

Xiaomi presenterà Mi Band 4 domani 11 giugno in Cina. L’approdo in Europa invece dovrebbe essere previsto durante l’evento organizzato a Milano il giorno successivo, dove il produttore cinese annuncerà Mi 9T. La smartband, però, risulta già in prevendita su Aliexpress che ci fornisce i dettagli tecnici – confermando tutte le indiscrezioni – oltre all’interessante prezzo di vendita per il mercato europeo.

Sul sito di e-commerce, Mi Band 4 è acquistabile a 44,84 euro con spedizione gratuita anche in Italia. Un prezzo come sempre altamente concorrenziale. Tuttavia, sottolineiamo che si tratta di un dato non ufficiale e che quello che sarà annunciato da Xiaomi potrebbe essere diverso. In ogni caso, non dovrebbe discostarsi molto.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, viene confermato il display a colori IPS LCD con risoluzione 240 x 120 pixel. Ad alimentare tutto dovrebbe esserci una batteria più capiente da 135 mAh. La nuova smartband dovrebbe essere dotata di un sistema di rilevamento cardiaco e dovrebbe connettersi tramite Bluetooth 5.0, segnando un miglioramento rispetto alla generazione precedente.

Come detto a più riprese, Xiaomi dovrebbe commercializzare due versioni di Mi Band 4 di cui una con supporto NFC. Quest’ultima, però, dovrebbe essere esclusiva del mercato cinese. Una tesi avvallata dal fatto che il modello già disponibile su Aliexpress è la variante priva di NFC. Tuttavia, non ci resta che attendere ancora un paio di giorni per conoscere tutti i dettagli definitivi.