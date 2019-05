Xiaomi Mi Band 4 in arrivo con un display a colori?

Mi Band 4 potrebbe avere un display a colori e una batteria più capiente da 135 mAh ricaricabile anche senza essere rimossa dal cinturino. I prezzi dovrebbero partire da 200 yuan (circa 25 euro).

Xiaomi dovrebbe presentare la sua nuova smartband nel corso del 2019 ma della Mi Band 4 cominciamo a scoprire pian piano tutti i dettagli. L’insistenza delle indiscrezioni nell’ultimo periodo potrebbe far pensare che sia molto più vicina di quanto pensiamo. Nelle ultime ore, un nuovo rumor proveniente dalla Cina ci ha rivelato che la Mi Band 4 avrà un display a colore.

Sarebbe un gran passo in avanti rispetto ai modelli procedenti dotati di uno schermo monocromatico. Per far fronte all’esigenze energetiche del nuovo pannello a colori, Mi Band 4 integrerà una batteria più capiente dei suoi predecessori. Parliamo di 135 mAh rispetto ai 110 mAh di Mi Band 3. Inoltre, verrà ridisegnata l’interfaccia utente in modo che possa risultare più adatta al display a colori.

Credit: CNMO

Nessun cambiamento dal punto di vista estetico. La futura smartband, inoltre, si connetterà tramite lo standard Bluetooth 5.0 che permette una connessione più veloce e stabile. Secondo la stessa fonte, pare che Mi Band 4 potrà essere ricaricata anche senza rimuoverla dal cinturino. Una novità interessante anche se resta da capire come ciò sarà possibile.

Ancora una volta, Xiaomi la commercializzerà in due versioni: il modello standard e una variante con supporto NFC. Quest’ultima di solito è disponibile solo sul mercato cinese. Chissà se il produttore cinese deciderà di portarla fuori dai confini nazionali dato il successo riscosso da Mi Band 3. Infatti, la smartband attualmente sul mercato – con più di 10 milioni di unità spedite in soli sette mesi – ha permesso a Xiaomi di occupare la testa della classifica IDC per il mercato dei dispositivi indossabili mettendo dietro di sé un gigante come Apple.

Non mancano le indiscrezioni relative ai prezzi. Mi Band 4 con supporto NFC dovrebbe essere venduta a 499 yuan (circa 64 euro) mentre la versione standard tra i 200 e 300 yuan (25-38 euro). Si tratta di prezzi coerenti con quanto ci si aspetta e che rendono i prodotti Xiaomi sempre più interessanti. Insomma, il quadro è ormai completo. Non ci resta che attendere l’ufficialità da parte dell’azienda che dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.