Xiaomi Mi Band 4 arriva in Italia dal 26 giugno a 34,99 euro

Xiaomi ha annunciato la disponibilità in Italia della nuova Mi Band 4 dotata di display AMOLED a colori. Il prezzo di vendita è 34,99 euro.

Xiaomi non perde tempo. Nel corso dell’evento che si sta svolgendo a Milano in cui è stato presentato Mi 9T, il produttore cinese ha annunciato la disponibilità in Italia della Mi Band 4 a 34,99 euro a partire dal 26 giugno. Come ipotizzato precedentemente, la versione disponibile per il nostro mercato è quella priva del supporto NFC che è destinata al solo mercato cinese.

Mi Band 4 integra per la prima volta un display AMOLED a colori da 0,95 pollici più grande del 39,9% rispetto al modello precedente. Lo schermo protetto da un vetro curvo temperato 2.5D ha una risoluzione pari a 120 x 240 pixel. Il tutto è alimentato da una batteria da 135 mAh che dovrebbe garantire un’autonomia di 20 giorni. Ulteriore progresso rispetto a Mi Band 3 è la capacità di connettersi tramite Bluetooth 5.0 che dovrebbe garantire una maggiore stabilità. Mi Band 4 è inoltre resistente all’acqua fino a 5 ATM permettendo l’immersione fino a 50 metri.

La smartband è capace di monitorare sei diverse modalità sportive come corsa indoor, corsa all’aperto, attività fisica, nuoto, ciclismo e camminata. Presenti tutte le funzioni tipiche come orario, contapassi, monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, meteo e notifiche. I cinturini sono disponibili in quattro colorazioni: Nero, Blu, Marrone, Arancio e Rosa. Come già detto in apertura, Mi Band 4 è disponibile a 34,99 euro a partire dal 26 giugno sullo store online, Mi Store, Unieuro e Amazon.

Le novità non finiscono qui. Xiaomi ha deciso di commercializzare anche Mi Electric Scooter Pro e gli auricolari Mi True Wireless Earphones. Lo scooter pieghevole è dotato di una batteria in gradi di offrire fino a 45 Km di autonomia con una singola carica ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. Integra, inoltre, un display monitoraggio della corsa. Il design resta lo stesso del modello precedente. Mi Scooter Pro sarà in vendita a 499 euro dal 18 giugno sullo store online, dall’8 luglio da Unieuro e dal 25 luglio su tutti gli altri canali.

Mi True Wireless Earphones offrono fino a 10 ore di riproduzione musicale continua. Il collegamento allo smartphone viene effettuato automaticamente non appena si apre la custodia e la riproduzione si interrompe quando uno degli auricolari viene rimosso dall’orecchio. I comandi touch permettono di gestire la riproduzione musicale e di rispondere o terminare le chiamate. Mi True Wireless Earphones sarà disponibile da domani, 13 giugno, su mi.com, Mi Store e Mediaworld al prezzo di 79,99 euro. Dal primo luglio su tutti gli altri canali.