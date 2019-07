Xiaomi Mi Band 4 ora parla italiano e mostra chi ci sta chiamando

L’ultimo aggiornamento rilasciato da Xiaomi per la sua Mi Band 4 ha introdotto le due tanto richieste novità: la lingua italiana e l’ID chiamante, ossia il nome della persona che ci sta chiamando.

L’ultimo aggiornamento rilasciato da Xiaomi per la sua Mi Band 4 ha introdotto le due tanto richieste novità: la lingua italiana e la possibilità di visualizzare sul display il nome della persona che ci sta chiamando. L’aggiornamento firmware 1.0.5.40, in realtà, non è destinato solamente a Mi Band 4 ma risulta disponibile anche per lo smartwatch Amazfit Bip e potrebbe esserlo anche per altri wearable del produttore cinese.

Si tratta di due aspetti mancanti che abbiamo evidenziato anche nel corso della nostra recensione, ma era solo questione di tempo prima che Xiaomi – spesso attenta alle richieste dei suoi utenti – potesse introdurli. Fino a questo momento, infatti, non era possibile visualizzare il nome della persona che ci stava chiamando.

Per poter ricevere il nuovo aggiornamento, bisogna effettuare prima l’update dell’applicazione Mi Fit a partire dal Play Store. Una volta aggiornata l’app proprietaria, verrà avviato l’aggiornamento firmware della Mi Band 4. Queste novità rendono ancora più interessante e completo il wearable di casa Xiaomi che – ancora una volta – si presenta come l’ennesimo best seller dell’azienda cinese.

Non a caso, dopo soli 8 giorni dalla commercializzazione in Cina, Xiaomi ha riferito che sono state spedite oltre un milione di unità di Mi Band 4. Ha tutto ciò che è lecito aspettarsi da un dispositivo del genere: display a colori AMOLED, monitoraggio dell’attività fisica, monitoraggio del battito cardiaco e del sonno, impermeabilità fino a 5 ATM, visualizzazione delle notifiche. Non è chiaramente esente da difetti. Manca, per esempio, il supporto NFC e il GPS. Tuttavia, ci si trova davanti a un ottimo prodotto soprattutto in relazione al prezzo di vendita di 34.99 euro.