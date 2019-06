Xiaomi Mi Band 4 sarà presentata l'11 giugno in Cina. Avrà un display a colori, una batteria più capiente e un prezzo aggressivo. Dovrebbe esserci anche una versione con supporto NFC.

La nuova smartband targata Xiaomi sta arrivando. Mi Band 4 sarà presentata l’11 Giugno in Cina. Con un post sul social network Weibo, l’azienda produttrice Mijia ha confermato che ci sarà finalmente un display a colori e promette una migliore durata della batteria rispetto a Mi Band 3.

Sulla base delle indiscrezioni precedenti, Mi Band 4 dovrebbe essere commercializzata in due versioni, di cui una con supporto NFC. Fino a questo momento, i modelli con NFC non sono arrivati in Italia. Chissà se questa volta l’azienda cambierà strategia data la sempre più grande diffusione dei pagamenti contactless.

Altre informazioni vedono la presenza di una batteria da 135 mAh e di un sistema di rilevamento cardiaco. Anche la connessione dovrebbe essere migliorata. Mi Band 4 dovrebbe connettersi tramite Bluetooth 5.0, un passo in avanti rispetto al Bluetooth 4.0 del modello precedente.

Seguendo la tradizione, la nuova smartband dovrebbe essere caratterizzata da un prezzo aggressivo come si evince anche dal post su Weibo. Si parla di 200 yuan (25 euro al cambio) per il modello base che diventano 500 yuan (64 euro al cambio) per la versione con supporto NFC. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per conoscere con certezza tutti i dettagli tecnici di Mi Band 4. Nel frattempo, Xiaomi ha in programma un altro evento per il giorno successivo – 12 Giugno – a Milano dove presenterà il tanto chiacchierato Mi 9T che dovrebbe essere la versione internazionale del Redmi K20.