Xiaomi Mi Band 4 ufficiale: display AMOLED a colori e NFC

Xiaomi ha presentato ufficialmente Mi Band 4: display a colori da 0,95 pollici, supporto NFC, batteria da 135 mAh e Avenegers Limited Edition.

Dopo essere stata al centro delle indiscrezioni negli ultimi giorni, Xiaomi Mi Band 4 è stata ufficialmente presentata in Cina. Nessuna sorpresa, tutte le informazioni precedenti sono state confermate. La nuova smartband inoltre punta ancora tutto sul rapporto qualità/prezzo e arriva anche in un’edizione limitata dedicata agli Avengers.

La grande novità è nel display. Mi Band 4, infatti, integra un display AMOLED da 0,95 pollici che – a differenza della generazione precedente – è a colori oltre a essere il 39,9% più grande rispetto a quello di Mi Band 3. Lo schermo ha una risoluzione pari a 120 x 240 pixel ed è protetto da vetro curvo 2.5D per la resistenza ai graffi.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 135 mAh che – secondo l’azienda dovrebbe garantire 20 giorni di autonomia – e si connetterà tramite Bluetooth 5.0. Mi Band 4 è inoltre resistente all’acqua fino a 5 ATM permettendo l’immersione fino a 50 metri. La smartband è capace di monitorare sei diverse modalità sportive come corsa indoor, corsa all’aperto, attività fisica, nuoto, ciclismo e camminata.

Il microfono incorporato permette di interfacciarsi con l’assistente vocale Xiao Ai per controllare facilmente tutti gli accessori IoT del marchio. Ovviamente, non mancano tutte quelle funzioni proprie di una smartband come orario, contapassi, frequenza cardiaca, meteo e notifiche. Come di consuetudine, ormai, Xiaomi ha annunciato anche la versione con supporto NFC che integra però una batteria da 125 mAh. Questo modello sarà probabilmente disponibile solo per il mercato cinese.

I cinturini di Mi Band 4 sono disponibili in quattro colorazioni: Nero, Blu, Marrone, Arancio e Rosa. Il prezzo della versione standard per il mercato cinese è di 169 yuan (circa 21 euro) che diventano 229 yuan (circa 29 euro) per la variante con supporto NFC. Più costosa è invece il modello Avengers Limited Edition che con quadranti personalizzati abbinati a cinturini con simboli di Capitan America, Avengers e Iron Man sarà venduta a 349 yuan (circa 44 euro).

Non sono state rilasciate informazioni per i mercati esteri. Mi Band 4 potrebbe però fare il suo debutto sul mercato europeo domani durante l’evento organizzato da Xiaomi a Milano per la presentazione di Mi 9T.