Xiaomi Mi Band X, la smartband del futuro sarà tutta display

La serie di smartband realizzate da Xiaomi e chiamate Mi Band ha da sempre riscosso un grandissimo successo tra i consumatori grazie al design semplice, discreto, alle utili funzionalità ma soprattutto al prezzo contenuto.

Sembra che l’azienda stia già lavorando però anche ad un progetto più avanzato chiamato Mi Band X, la quale sarà caratterizzata da un display che ricopre l’intera superficie del fitness tracker.

L’indiscrezione pubblicata su Twitter dal profilo @EqualLeaks mostra una slide di una presentazione nella quale è nominata chiaramente (se siete in grado di leggere gli ideogrammi cinesi) la Xiaomi Mi Band X e alcuni dei punti principali che la distinguerebbero dai modelli precedenti oltre che dalla concorrenza.

La presunta futura smartband di Xiaomi sarebbe contraddistinta da un design sottile e leggero, da una chiusura magnetica ma soprattutto da un design con schermo pieghevole che ricopre il braccialetto intelligente a 360°.

#Xiaomi – Xiaomi working a new watch that look very similar to Nubia Alpha Watch and it'll be called "Mi Band X"

Specifications

– Extremely thin and light

– 360°flexible scroll screen without strap design

– Magnetic bracelet buckle

– Obsidian color full of technology#MiBandX pic.twitter.com/0hThFKZ5qA

