Xiaomi Mi MIX Fold potrebbe arrivare in Italia dopotutto

Il primo foldable di Xiaomi, il quale porta con e anche molte altre soluzioni tecniche originali e uniche, potrebbe ufficialmente arrivare anche in Italia. Il modello di Mi MIX Fold versione Global sarebbe apparso in alcuni registri scovati online, vi piacerebbe poterci mettere le mani?

Xiaomi ha annunciato il suo primo dispositivo con schermo pieghevole solamente il mese scorso per il mercato cinese e, almeno in maniera ufficiale, quello sarebbe dovuto essere il solo mercato in cui poter reperire il dispositivo.

Il tipster Mukul Sharma suggerisce però che sia in arrivo una variante Globale dello smartphone che quindi potrebbe raggiungere dunque il mercato europeo e, perché no, a quel punto anche quello italiano.

Le versioni di smartphone del brand dedicate al mercato internazionale hanno un identificativo che termina con la lettera G, mentre al contrario le varianti cinesi utilizzano la lettera C esattamente come Mi MIX Fold che è stato ufficializzato come M2011J18C. A quanto pare, in uno dei database di codici IMEI disponibili in India, sarebbe apparso un misterioso smartphone contraddistinto dal modello M2011J18G.

So yes. Xiaomi's first-ever foldable is likely to launch globally as well. Have spotted the global variant (M2011J18G) on the IMEI database

Plus, though it does not guarantee it, the device has been registered on the Indian IMEI database too

