Xiaomi Mi Note 10 Lite è appena arrivato su Amazon Italia. Il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda cinese è attualmente disponibile per il pre-ordine e le spedizioni inizieranno il prossimo 28 maggio.

Dopo la presentazione di poche settimane fa, anche i consumatori italiano potranno ora acquistare questo interessante device, che va ad affiancare Mi Note 10 (disponibile su Amazon) e Mi Note 10 Pro (disponibile su Amazon). Ecco le specifiche tecniche:

Display AMOLED 3D Curved da 6,47 pollici, Full HD+ (2340 x 1800 pixel);

AMOLED 3D Curved da 6,47 pollici, Full HD+ (2340 x 1800 pixel); SoC Qualcomm Snapdragon 730G ;

; 6/8 GB di RAM (LPDDR4X);

di RAM (LPDDR4X); 64/128 GB di memoria interna;

di memoria interna; Batteria da 5.260 mAh , con ricarica rapida a 30 W;

, con ricarica rapida a 30 W; Fotocamera posteriore con sensori da 64 MP, 8 MP, 5 MP e 2 MP;

Fotocamera frontale da 16 MP;

Sistema operativo Android 10 (con personalizzazione MIUI 11).

Come emerso dalla scheda tecnica, Xiaomi Mi Note 10 Lite, come i fratelli maggiori, presenta un ottimo comparto fotografico, pur non includendo un sensore principale da 108 MP. Il dispositivo è disponibile per il pre-ordine su Amazon. Il prezzo della variante 6/64 GB è pari a 349,90 euro, invece che 369,90 euro.