Xiaomi, non solo Mi 10: arriva la Mi TV 4S da 65 pollici a 649,99 euro e molto altro

Xiaomi ha appena annunciato l’arrivo in Italia della nuova famiglia Mi 10 composta da ben tre smartphone: al modello base si aggiungono Mi 10 Pro e Mi 10 Lite. Come ben sappiamo, l’azienda di Lei Jun non produce solo smartphone ma gode di un ampio catalogo di prodotti dei generi più disparati. Ed ecco che dal palco della presentazione che si è tenuta rigorosamente in streaming sono stati svelati nuovi prodotti: Mi AIoT Router AX3600, Mi AIoT Router AC2350, Mi TV 4S, Mi Air Purifier 3H e Mi True Wireless Earphones 2.

Mi TV 4S

Partiamo dal prodotto probabilmente più atteso: la Mi TV 4S da 65 pollici. Come promesso a novembre, dunque, Xiaomi porta sul mercato italiano le sue smart TV. Il televisore in questione gode di un pannello 4K e supporto HDR10+. La qualità audio è garantita dai due speaker con supporto agli standard DTS-HD e Dolby Audio. Il tutto è gestito dal sistema operativo Android TV. È dunque possibile anche sfruttare le funzionalità Chromecast e Google Assistant.

Mi TV 4S 65” sarà disponibile in Italia entro la fine di giugno a 649,99 euro. In più, all’arrivo del prodotto e solo per la prima settimana, con l’aggiunta di 50 euro si potrà ottenere uno speciale gift pack composto da Mi Air Purifier 3H, Mi AIoT Router AC2350 e Mi LED Smart Bulb.

Router Wi-Fi 6

Mi AIoT Router AX3600 e Mi AIoT Router AC2350 sono due router dotati di connettività wireless Wi-Fi 6 che possono essere abbinati ai dispositivi che supportano il nuovo standard, come MI 10 e MI 10 Pro. Il primo supporta il collegamento simultaneo fino a 248 dispositivi. Si scende a 128 dispositivi per il secondo. I dispositivi saranno disponibili prossimamente a 59,99 euro per Mi AIoT Router AC2350 e a 119,99 euro per Mi AIoT Router AX3600.

Mi Air Purifier 3H

Il nuovo purificatore d’aria apporta miglioramenti rispetto al modello procedente. Offre un CADR aggiornato di 380m2 che copre efficientemente fino a 45m2 di spazio. Dispone, inoltre, di un filtro HEPA che elimina il 99,97% delle micro-particelle e di un display touch OLED per visualizzare la qualità dell’aria in tempo reale e per consentire agli utenti di regolare manualmente le impostazioni.

Il tutto può essere controllato tramite l’applicazione proprietaria MI Home, compatibile sia con Google Assistant che con Amazon Alexa. Sarà disponibile a partire dal 30 marzo su mi.com e Amazon a 199,99 euro. Per le prime 24 ore, sarà acquistabile a 179,99 euro.

Mi True Wireless Earphones 2

Sono i nuovi auricolari true wireless targati Xiaomi. Esteticamente, sono praticamente identici a quelli di prima generazione. Migliora invece la parte tecnica. Possono contare sulla cancellazione attiva del rumore (ENC) e sono dotate di Bluetooth 5.0, migliorando così la stabilità e l’esperienza d’ascolto durante la riproduzione di contenuti video. Restano i controlli touch per richiamare l’assistente vocale e per gestire la riproduzione musicale, così come resta la funzione che blocca o riprende la musica se togliamo o mettiamo l’auricolare dall’orecchio.

Mi True Wireless Earphones 2 saranno disponibili su tutti i canali online al prezzo di 79,99 euro a partire dal 30 marzo. Per sole 24 ore, sarà possibile acquistarle a 67,99 euro su mi.com e Amazon.

Insomma, Xiaomi allarga sempre più il suo ecosistema e continua ad ampliare il catalogo dei prodotti disponibili in Italia. Tramite questo link, potete consultare la lista completa.