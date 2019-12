Xiaomi Mi Watch Premium Edition: il lancio è stato rinviato fino a febbraio 2020

Dovremo attendere ancora un po’: Xiaomi Mi Watch Premium Edition non arriverà prima del prossimo febbraio. La società aveva precedentemente annunciato che questo nuovo dispositivo sarebbe sbarcato nel mercato entro la fine del 2019.

Sono passate poche settimane da quando Xiaomi ha ufficialmente presentato il loro primo smartwatch su cui gira il sistema operativo WearOS. Il design di questo device è molto simile a quello di Apple Watch e l’azienda cinese ha deciso di introdurre tutte le funzionalità che i consumatori si aspettano di trovare in un orologio intelligente. Questo prodotto, per il momento, è disponibile esclusivamente in Oriente e non sappiamo ancora quando sbarcherà in Europa.

Xiaomi ha annunciato anche una versione “Premium”. Si parla infatti di un display protetto da vetro zaffiro e una cornice in acciaio inossidabile. Lo smartwatch sarebbe dovuto sbarcare nel mercato entro fine anno, ma la società ha annunciato un leggero ritardo.

Nel profilo Weibo ufficiale, Xiaomi ha dichiarato che, per garantire un’esperienza migliore agli utenti, il lancio di Xiaomi Mi Watch Premium Edition è stato rinviato fino a febbraio 2020. Sotto la scocca troveremo il SoC Snapdragon Wear 3100, accompagnato da 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Il dispositivo, su cui girerà Wear OS (MIUI Watch), avrà inoltre una batteria da 570 mAh e un display AMOLED da 1,78 pollici.