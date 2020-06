Xiaomi Mijia cambia nome e diventa più internazionale

Xiaomi ha appena deciso di cambiare il nome con cui viene identificata la linea di prodotti pensati per le abitazioni. Non sarà più Mijia, bensì Smart Life. Un cambiamento che non avrà ripercussioni sulla tipologia dei prodotti, ma che anticipa un continuo impegno internazionale.

Mijia è una tra le sezioni più fortunate di Xiaomi, grazie soprattutto ai numerosi prodotti perfetti per la cosiddetta smart home. Già da diverso tempo, questi prodotti non sono riservati solo al mercato cinese, ma anche a quello europeo. Forse per questo motivo, il brand ha deciso di cambiare il nome in Smart Life. Un cambiamento che prospetta un futuro sempre più internazionale: “Mijia” è traducibile con “Xiaomi Casa Intelligente”. Il logo, almeno per il momento, non presenterà nessuna modifica.

Durante gli ultimi anni, sono stati numerosissimi i dispositivi lanciati con questo marchio, come è possibile costatare recandosi presso uno dei Mi Store italiani. Alcuni prodotti disponibili anche in Italia sono:

Insomma, è chiaro che Xiaomi abbia ideato un vero e proprio ecosistema che continua a conquistare le abitazioni di sempre più utenti.