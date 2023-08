Per quanto riguarda l’innovazione nel mondo degli smartphone, la linea MIX di Xiaomi è una testimonianza della sconfinata abilità ingegneristica dell’azienda. Sebbene non siano mai in cima alle classifiche di vendita, questi dispositivi si spingono sempre oltre il limite del possibile.

Poco più di un anno fa, Xiaomi ha stupito il mondo tecnologico con il MIX Fold 2, una mossa audace per provare a mettere in ombra il Galaxy Z Fold 4 di Samsung. Nonostante abbia superato il suo concorrente in numerosi aspetti, la disponibilità limitata ha frenato i desideri degli appassionati.

Oggi Xiaomi è pronta a ridefinire ancora una volta il panorama dei foldable con il suo MIX Fold 3, un dispositivo destinato a stabilire uno standard altissimo ed entrare di diritto nella lista dei migliori smartphone pieghevoli.

A svuotare il sacco è stato niente meno che il CEO di Xiaomi, Lei Jun. Un singolo post su X (tweet) di Lei Jun ha accennato a uno smartphone pieghevole che trascende gli attributi superficiali di sottigliezza e leggerezza, eliminando di fatto qualsiasi compromesso. Un’affermazione davvero audace, resa ancora più audace dalla rivelazione che il MIX Fold 3 sarà impreziosito dall’iconico marchio Leica e ospiterà un’innovativa configurazione a quattro fotocamere sul retro.

When it comes to foldable phones, being slim and lightweight is not enough. What really matters is ensuring that the product features have no shortcomings. This is what will shape the future of foldable phones. Our new offering, #XiaomiMIXFold3, defines a new standard for… pic.twitter.com/SoKNtzio1g

— Lei Jun (@leijun) August 9, 2023