Xiaomi ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre del 2023 durante un incontro per la comunicazione degli utili svoltosi il 24 maggio. Durante l’incontro, il presidente di Xiaomi Lu Weibing ha espresso il suo rammarico per la chiusura dell’attività di chip dell’azienda concorrente Oppo, definendo questa decisione come un evento di rammarico per l’intero settore.

Tuttavia, ha assicurato che Xiaomi è determinata ad investire saldamente nel settore dei chip proprietari.

La notizia della chiusura dell’attività di chip di Oppo ha suscitato preoccupazione tra gli esperti e i consumatori riguardo alla continuità dello sviluppo dei chip da parte di Xiaomi. In risposta a tali preoccupazioni, Lu Weibing ha dichiarato che creare tali chip è un processo estremamente difficile che richiede grande impegno. Ha sottolineato che Xiaomi ha sempre dato grande importanza al settore dei chip e che la determinazione dell’azienda a investire in questo ambito non ha mai vacillato.

Negli ultimi anni, Xiaomi ha lanciato con successo diversi chip, come quelli per l’alimentazione e i chip ISP della famiglia Surge. Lu Weibing ha dichiarato che l’investimento costante nel settore è una decisione cruciale per il consiglio di amministrazione e la direzione di Xiaomi. Ha anche sottolineato che tale investimento richiede una visione a lungo termine e una preparazione per una battaglia prolungata, anziché cercare risultati immediati.

“Siamo pienamente consapevoli della difficoltà, della natura a lungo termine e della complessità dell’investimento in chip. In futuro, dobbiamo rispettare le regole dell’industria dei chip e non affrettarci per un rapido successo. Dobbiamo essere preparati per una guerra di lunga durata. Non puoi correre una maratona come se fosse una corsa di 100 metri”, ha detto Lu.

Weibing ha ribadito che l’obiettivo principale di Xiaomi è migliorare la competitività dei suoi dispositivi e offrire un’esperienza utente superiore. Ha sottolineato che l’azienda continuerà a investire nel settore dei chip per raggiungere tali obiettivi.

Infine, ha chiesto maggiore supporto e tolleranza per l’attività di sviluppo dei chip, sottolineando che tale processo comporta inevitabilmente successi e insuccessi. Ha enfatizzato che l’azienda accoglierà sia gli applausi che le critiche costruttive.

Secondo fonti interne, dopo la chiusura dell’attività di chip di Oppo, l’azienda di chip di Xiaomi, Xuan Rings, ha tenuto una riunione interna per motivare i propri dipendenti e tranquillizzarli sulla situazione. Xiaomi ha confermato di essere determinata a continuare la progettazione di chip e sta attualmente cercando nuovo personale, dando anche l’opportunità a coloro che hanno lasciato Oppo di unirsi alla loro squadra di talenti. L’azienda è determinata a superare gli ostacoli e a raggiungere l’eccellenza nel settore dei chip.