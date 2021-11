Xiaomi Pad 5 fa girare Windows 11: non ci credete? Ecco il video

La versione 11 non intimorisce Xiaomi Pad 5. E no, non stiamo parlando di Android 11, bensì di Windows 11, il sistema operativo per PC che sembra girare bene anche su questo tablet di fascia medio-alta. Un tablet considerato tra i migliori sul mercato (se non addirittura “il” migliore per rapporto qualità-prezzo) che si conferma il primo della classe anche in questo test per certi versi “estremo”.

Sì, perché Xiaomi Pad 5 si basa su piattaforma Qualcomm, non su architettura Intel x86 (come invece richiesto da Microsoft). Nel video pubblicato su Bilibili, però, vediamo che Windows 11 funziona bene anche sul tablet cinese. In Gestione attività si leggono i dettagli della CPU: la dicitura “Snapdragon SM8150” si riferisce al Qualcomm Snapdragon 860, che è proprio il SoC presente all’interno di Xiaomi Pad 5.

Questo esperimento, naturalmente, non ha molti risvolti pratici: nessun dispositivo Xiaomi supporterà mai Windows in via ufficiale. In compenso, il test la dice lunga sulle prestazioni di Xiaomi Pad 5 e su quanto sia per certi versi simile a un computer vero e proprio.

Già in passato, in realtà, alcuni device Xiaomi avevano dato prova di prestazioni eccezionali facendo girare Windows 11. Stiamo parlando di Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi 6, tre dispositivi su cui in pochi avrebbero scommesso (si tratta di smartphone piuttosto datati). E come non citare lo Xiaomi Mi Pad 2, che nel 2015 venne lanciato in doppia versione Android 5.1 Lollipop/Windows 10… Tuttavia, in quel caso, il tablet montava un chipset con architettura x86 (Intel Atom x5-Z8500), quindi non fa testo.

Attualmente, Qualcomm e Microsoft stanno lavorando insieme alla produzione di nuovi SoC in grado di supportare Windows 11. Con il lancio dei “piccoli” di casa Surface, tra l’altro, Microsoft ha già dimostrato che l’avvento di Windows su dispositivi del genere non è più così inverosimile.