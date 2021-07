Xiaomi, presto smartphone con SoC Samsung e fotocamera sotto al display

Uno dei prossimi smartphone Xiaomi potrebbe avere un cuore Samsung. Le ultime informazioni riguardo ai test effettuati dall’azienda cinese puntano verso questa direzione, inoltre secondo le voci il presunto smartphone sembrerebbe avere dalla sua un comparto fotografico davvero di prim’ordine!

Samsung ha iniziato da tempo a collaborare con altri produttori di smartphone per la fornitura dei suoi chip Exynos, prima tra tutte Meizu raggiunta poi nell’ultimo anno da Vivo che ha lanciato sul mercato cinese una versione di X60 dotata di chip “made in Korea”.

Vivo e Oppo, aziende accomunate dall’appartenenza al gruppo BBK, non sarebbero però le uniche ad aver messo le mani sui chip Samsung. Sono molti i rumor che negli ultimi mesi avevano svelato come anche Xiaomi fosse pronta a presentare sul mercato uno smartphone dal nome in codice Orion e chip Exynos 1080. Purtroppo questo non è mai successo.

Secondo un leak di Xiaomiui, corroborato da alcune informazioni in arrivo dall’informatore Digital Chat Station, Xiaomi starebbe preparando in collaborazione con Samsung un nuovo smartphone che sarebbe successivo ad Orion e avrebbe il nome in codice Lepus.

Oltre ad un chip Samsung Exynos lo smartphone dovrebbe poter contare su un display a 90Hz, una fotocamera principale con sensore GN2 da 50MP, una fotocamera ultragrandangolare non specificata e un teleobiettivo con zoom ottico 5x. Ma non è tutto, Lepus potrebbe essere il primo prodotto immesso sul mercato da Xiaomi con una fotocamera frontale nascosta sotto al display, tecnologia sperimentata dall’azienda per moltissimo tempo.

Xiaomi non ha quindi intenzione di smettere di sperimentare e di offrire ai propri utenti una vastissima gamma di smartphone decisamente originali e unici. Ora non ci resta che aspettare e scoprire se anche questo progetto verrà accantonato come Orion oppure se vedrà la luce del sole come prodotto finito e disponibile all’acquisto.