Xiaomi Redmi 8 arriva in Italia a 169,99 euro

Xiaomi Redmi 8 è disponibile attraverso lo store ufficiale e nei negozi Wind TRE.

Redmi 8, uno smartphone pensato per gli utenti che necessitano di una batteria molto capiente, arriverà anche in Italia. Per acquistare un esemplare, i consumatori italiani dovranno recarsi presso un Mi Store o in un negozio Wind Tre.

Questo prodotto targato Xiaomi è stato molto apprezzato, grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo. Sotto la scocca troviamo il SoC Snapdragon 439 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512 GB). La batteria disponibile, punto forte dello smartphone, è da 5.000 mAh, compatibile con la ricarica rapida a 18W. Il device dual sim comprende una doppia fotocamera posteriore da 12 MP e 2 MP; quella singola frontale, invece, è da 8 megapixel. Il soddisfacente display da 6,22 pollici è protetto da Gorilla Glass 5.

Redmi 8 sarà disponibile, nelle colorazioni Onxy Black e Sapphire Blue, in esclusiva presso i negozi Wind, i 3 Store, il sito web ufficiale di Xiaomi e i Mi Store. Presso questi ultimi due, inoltre, sarà disponibile anche l’esemplare di tonalità Ruby Red. Il prezzo di lancio per il mercato italiano sarà pari a 169,99 euro.