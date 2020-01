Xiaomi Redmi Note 8, prezzo bomba su eBay, solo 149 euro!

Vi abbiamo già segnalato le numerose offerte che Amazon sta dedicando agli smartphone Xiaomi e Redmi, ma a quanto pare non sono ancora terminati gli sconti dedicati a questi straordinari dispositivi cinesi che, oltre ad un ottimo rapporto qualità/prezzo, si sono dimostrati in grado, quanto meno negli ultimi anni, di reggere il passo con la ben più blasonata concorrenza di Samsung e simili, proponendo smartphone dall’ottimo prezzo e dalle straordinarie performance.

Ebbene, qualora le offerte che vi abbiamo già proposto non vi dovessero bastare, vi segnaliamo che su eBay è disponibile al prezzo più basso mai registrato online, l’ottimo Redmi Note 8, smartphone arrivato sul mercato globale lo scorso anno e che proprio negli ultimi mesi ha festeggiato importanti traguardi di vendite con oltre 10 milioni di unità vendute in pochi mesi.

Ufficialmente, della linea composta da Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro, solo la variante Pro è arrivata in Italia. Tuttavia in rete è possibile da tempo acquistare la versione internazionale dello smartphone, che può essere utilizzata in italiano senza alcun problema. Prezzo di listino? 239,90€, di per sé già un ottimo prezzo, che tuttavia eBay ha oggi abbassato a soli 149,99€, ottenendo il primato del prezzo più basso mai proposto per questo smartphone!

Se siete alla ricerca di un ottimo dispositivo che abbia uno straordinario rapporto qualità/prezzo, allora Redmi Note 8 è il dispositivo che fa per voi! Premiato come il miglior smartphone di fascia media dal noto portale di benchmark AnTuTu, è infatti equipaggiato con il processore MediaTek Helio G90T accoppiato a 6 Gigabyte di RAM e 64 o 128 Gigabyte di memoria interna; un display IPS LCD con diagonale da 6,53″ e Full-HD+; fotocamera frontale da 20 Megapixel e ben quattro fotocamere posteriori con sensore principale da 64 Megapixel! Una prodotto al top che, ne siamo certi, non vi deluderà affatto!

