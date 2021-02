MIUI 12: il vostro smartphone Xiaomi ha più funzioni di quelle che immaginate!

Se avete tra le mani uno smartphone Xiaomi, Redmi oppure Poco, sappiate il sistema operativo che state utilizzando, il quale è basato su Android, prende il nome di MIUI. La versione personalizzata di Android realizzata in origine da Xiaomi ma che viene utilizzata tutt’oggi anche dai brand nati dalla famosa azienda di Lei Jun dispone di un’infinità di possibilità di personalizzazione oltre a tantissime funzioni esclusive che magari non conoscete.

Ecco quindi come sfruttare il vostro smartphone Xiaomi, Redmi o Poco al massimo delle proprie potenzialità!

In pochi magari lo sanno, ma Xiaomi ha iniziato la propria avventura come azienda produttrice di solo software. La prima versione di MIUI, una versione fortemente personalizzata di quello che ai tempi era un sistema operativo scarno e poco attraente graficamente, ha visto la luce il lontano 16 agosto del 2010!

Il primo smartphone dell’azienda, Xiaomi Mi 1, ha visto la luce solamente un anno più tardi, nell’agosto del 2011, dopo che la MIUI si era già fatta un nome come uno dei migliori firmware custom per gli smartphone Android più famosi.

Ormai ne è passata di acqua sotto ai ponti e Xiaomi ha dimostrato di poter competere con i più grandi OEM al mondo, riuscendo anche a differenziare il proprio business in altri settori dell’elettronica come la mobilità elettrica e l’IoT. Tuttavia, la cura nei dettagli e l’impegno che l’azienda mette nel realizzare la propria versione personalizzata di Android è ancora la stessa di un tempo, con la MIUI che guadagna numerosissime funzioni esclusive ad ogni sua evoluzione.

In attesa del prossimo aggiornamento alla MIUI 12.5 in arrivo su tantissimi dispositivi, vediamo quali sono alcune delle funzioni più interessanti della MIUI 12!

⚠ Attenzione: La guida è stata scritta utilizzando uno Xiaomi Mi 11 5G dotato di software MIUI 12 e Android 11. In base al modello di smartphone Xiaomi, Redmi o Poco in vostro possesso o alla versione di software installato, alcune di queste funzioni potrebbero differire leggermente o non essere proprio disponibili!

Indice:

Personalizzazione

Attivare l’app drawer nella home

Nonostante la MIUI sia una skin famosa per essere nata prendendo molto spunto da iOS, il sistema operativo Xiaomi storicamente non ha mai avuto un “app drawer” (il cassetto delle app), ormai si è evoluta abbastanza dal differenziarsi abbastanza sia dalla versione stock di Android che dalla controparte di casa Apple.

Detto questo, l’azienda cinese non si fa scrupoli ad integrare nel proprio sistema operativo le migliori funzioni di entrambi i mondi, senza fare troppi complimenti.

Con questa filosofia di lasciare agli utenti la libertà di scelta e personalizzazione, l’applicazione Home della MIUI 12 permette di scegliere se utilizzarla nella modalità “classica”, in stile iOS, con tutte le app sparse nelle schermate della Home, oppure con il cosiddetto app drawer, soluzione utilizzata da sempre dal sistema di Google.

Per attivare l’app drawer nella MIUI 12 vi basterà seguire questi passi:

Aprire le Impostazioni

Recarvi in Schermata Home

Alla voce Schermata Home scegliere lo stile Con Cassetto app

Tutto qui, appena tornerete alla schermata principale avrete a disposizione il comodo elenco delle app personalizzabile a piacere. Attenzione: se avete personalizzato la vostra Home con i widget e spostando le icone, dovrete rifare tutto da capo in quanto le due versioni della Home sono contenute in due app separate che non condividono i dati!

Cambiare gli effetti di transizione tra le schermate

Una funzionalità ormai caduta un po’ in disuso ma che andava molto di moda in passato e nei Launcher personalizzati, è il cambio di animazione allo scorrimento delle varie schermate della Home. La MIUI mantiene anche questa possibilità di personalizzazione che è possibile trovare seguendo questi passi:

Nella Home toccate e tenete il dito per qualche secondo su uno spazio vuoto, in alternativa potete effettuare con due dita un “pinch” ovvero la gesture solitamente utilizzata per ridurre le zoom delle foto in galleria

toccate e tenete il dito per qualche secondo su uno spazio vuoto, in alternativa potete effettuare con due dita un “pinch” ovvero la gesture solitamente utilizzata per ridurre le zoom delle foto in galleria Spunteranno tre tasti nella parte bassa del display, toccate il tasto Impostazioni

Si aprirà un menu ad elenco, selezionate Effetti di transizione

Nella lista a scorrimento orizzontale selezionate ora l’effetto che preferite, la schermata Home mostrerà un esempio per ogni selezione

Cambiare le icone o l’intero tema

La personalizzazione dell’interfaccia dello smartphone è un aspetto che gli utenti hanno molto a cuore e Xiaomi lo sa bene. Per questo, sin dagli albori della MIUI è disponibile un sistema di Temi che permette di personalizzare non solo l’aspetto delle icone ma anche quello dell’intera interfaccia utente e delle applicazioni preinstallate.

Per personalizzare il vostro smartphone vi basterà aprire l’app Temi preinstallata. Verrete subito catapultati all’interno del negozio di temi del brand, all’interno del quale sono presenti una gran varietà di temi che poi potrete persino combinare tra loro!

Una volta scaricato uno dei temi disponibili gratuitamente oppure a pagamento, toccando l’icona a forma di omino in basso a destra potrete accedere alla vostra collezione di temi. Da qui potrete personalizzare lo smartphone come meglio credete. Bello e pratico, non trovate?

Personalizzare l’always on display

In una skin così orientata alla personalizzazione, poteva mancare un sistema atto a modificare l’aspetto dell’always on display e dell’interfaccia dello smartphone persino quando non in uso? Ovviamente no.

Per modificare l’aspetto dell’always on display vi basterà recarvi nella sezione dedicata nelle Impostazioni. Una volta raggiunto il sottomenu vi sarà possibile modificare il tipo di orologio, il tema o potrete impostare un’immagine personalizzata. Sarà persino possibile scegliere quando attivare l’always on display: sempre o in una determinata fascia oraria.

Alcuni smartphone Xiaomi possono persino mostrare sull’always on display delle piacevoli animazioni alla ricezione di una notifica, anche queste animazioni sono personalizzabili!

Batteria

Programmare accensione e spegnimento

Se non vi piace lasciare acceso lo smartphone di notte ma solitamente preferite comunque non spegnerlo perché lo utilizzate come sveglia, questa funzione farà al caso vostro.

Alcuni smartphone dotati di MIUI 12 possono essere programmati per spegnersi ad una determinata ora e per riaccendersi in seguito. Ad esempio è possibile programmare lo spegnimento per un’ora in cui siete sicuri di essere addormentati e la riaccensione pochi minuti prima della sveglia!

Per fare ciò dovrete recarvi in Impostazioni > Batteria e prestazioni per poi toccare in alto la scheda del menu batteria. Lì troverete la voce Pianifica accensione/spegnimento in cui sarà possibile impostare le fasce orarie desiderate.

Sistema

Cambiare Regione

Data la multinazionalità del firmware Global utilizzato negli smartphone Xiaomi, l’azienda tende ad attivare o disattivare funzioni specifiche in base alla Regione selezionata al primo avvio. Questo viene generalmente fatto per disattivare le funzioni per cui l’azienda magari non ha ancora ottenuto l’autorizzazione o che sono state bandite in un determinato Paese senza dover per forza realizzare versioni di sistema operativo diverse per ogni Regione.

Se aveste quindi la necessità di cambiare Regione per accedere a una di queste funzionalità nascoste, vi basterà recarvi in Impostazioni > Impostazioni aggiunti > Regione e poi riavviare lo smartphone.

Visualizzare velocità di download nella barra di stato

Xiaomi permette nei propri smartphone di visualizzare l’attuale velocità della connessione ad internet. Il valore sarà mostrato nella parte alta del display, nella zona chiamata barra di stato, dove trovano posto anche l’icona della batteria e l’orologio. Per attivare questa comoda funzione dovrete:

Aprire le Impostazioni

Selezionare la voce Notifiche e Centro di controllo

Aprire il menu Barra di stato

Attivare l’interruttore alla voce Mostra velocità di connessione

Non preoccupatevi se vedrete spesso il valore fermo a zero. Questa funzione mostra solamente il traffico effettuato dallo smartphone in download, se non state utilizzando attivamente la rete probabilmente il contatore mostrerà un valore di 0kbps.

Visualizzare da cosa è occupata la memoria interna

La memoria interna del vostro Xiaomi si sta esaurendo? Prima di iniziare a cancellare preziose foto o a disinstallare le vostre app preferite, controllate cos’è di preciso che sta occupando più spazio all’interno del vostro dispositivo!

Recandovi in Impostazioni > Info sistema e toccando sul pulsante Spazio di archiviazione (il quale tra l’altro rappresenta il volume di dati salvati nel vostro smartphone con una originale animazione) vi verrà presentata in maniera grafica l’intera memoria interna, suddivisa per categorie ed in colori diversi. Sarà facile, in questo modo, capire a colpo d’occhio dove andare ad agire per liberare spazio.

Trucchi avanzati

Ascoltare i video a schermo spento

Più di qualche utente ha la necessità di ascoltare i video in streaming oppure dalla propria Galleria con lo schermo spento. Che si tratti di ascoltare delle interviste, delle analisi per cui non sia necessario guardare il display oppure la musica da servizi come YouTube, è davvero fastidioso a volte il non poter spegnere il display lasciando attiva la riproduzione.

Xiaomi ha messo una pezza anche a questa mancanza! Recandovi in Impostazioni > Funzionalità speciali > Strumenti video > Gestisci le app video potrete selezionare dalla lista quali applicazioni utilizzate per la visione dei video.

Una volta fatto ciò, all’apertura di tali app apparirà un pratico menu apribile scorrendo con il dito dal lato del display in corrispondenza del “segnalino” dedicato. Da questo menu è possibile attivare la modalità ascolto, la quale spegne il display continuando però la riproduzione dell’audio.

Scaricare video dai social network

Tecnicamente quello che stiamo per spiegarvi viola le regole dei vari social network e sarebbe giustamente da evitare a meno che non sia abbia una reale esigenza.

Se però siete in una situazione nel quale vi è necessario recuperare del materiale multimediale da uno dei social più famosi (Facebook, Intagram, TikTok…), Xiaomi ha una funzione anche per voi!

All’interno dell’app Mi Browser, premendo prima sull’icona a forma di omino e poi su Scarica video, sarà possibile incollare il link (URL) del video che volete scaricare e il browser si occuperà di farlo per voi.