Android 14 è già stato rilasciato sotto forma di beta pubblica su alcuni dei Pixel di Google e su diversi smartphone di produttori terzi, questo per dare modo agli sviluppatori di adattare le proprie app alla nuova release del robottino. Questo significa che molto probabilmente anche i vari OEM sono al lavoro sulle proprie varianti di Android 14 e tra questi c’è ovviamente anche Xiaomi. Ci sono alcuni smartphone molto popolari che però non riceveranno questo succulento aggiornamento alla MIUI 15. Quali sono?

Come tanti altri produttori hanno imparato a fare nel corso degli ultimi anni, anche Xiaomi è sempre stata un’azienda che ha supportato per diversi anni i propri prodotti top di gamma e molto spesso anche quelli meno costosi ma con volumi di vendita maggiori. Ricordiamo che Xiaomi è nata come azienda che all’inizio realizzava solamente software e la MIUI è nata prima del primissimo smartphone del brand.

Fino ad oggi siamo stati abituati a vedere tempistiche di rilascio molto variabili in base a diversi fattori, come ad esempio la fascia di prezzo in cui si collocano i vari dispositivi. È ovvio che le aziende con un’ampia gamma di prodotti puntino a fornire maggior supporto ai prodotti più costosi ma spesso ci si chiede se, a fronte di una spesa spesso cospicua, gli anni di supporto concessi dai produttori siano sufficienti.

Come mai questa lentezza negli aggiornamenti o questa riluttanza ad aggiornare i dispositivi più vecchi? Spesso la colpa è semplicemente delle prestazioni non sufficienti dei dispositivi, i quali ricevendo un aggiornamento ad una versione più nuova di Android vedrebbero degradata l’esperienza utente. Altri fattori sono da riscontrare in veri e propri costi per le varie aziende: programmare una nuova versione del sistema operativo ed ottimizzarla per una quantità enorme di piattaforme richiede un team di sviluppo numeroso e, di conseguenza, costoso.

Calcolando poi che Xiaomi modifica pesantemente l’esperienza utente di Android con l’interfaccia proprietaria chiamata MIUI, la quale a sua volta ha bisogno di ulteriore ottimizzazione e sviluppo, porta a considerare saggiamente il numero di aggiornamenti che un’azienda può garantire negli anni futuri.

Quali smartphone Xiaomi non riceveranno Android 14/MIUI 15?

Secondo la lista stilata dai colleghi di GizChina.com in base alle promesse di aggiornamento fatte da Xiaomi, questi sono i dispositivi del marchio che non riceveranno il prossimo major upgrade di Android:

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

Xiaomi Mi 10 Lite Youth

Xiaomi Mi 10T-Lite

Xiaomi Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi 10X 5G

Redmi 10X

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

POCO M2 Pro

POCO M2

POCO M3

POCO X2

Secondo le indiscrezioni, la data di uscita prevista è novembre. Xiaomi deve ancora confermare l’elenco ufficiale dei dispositivi supportati e di quelli non supportati. Non spaventatevi troppo se il vostro dispositivo fa parte dell’elenco, l’annuncio ufficiale potrebbe presentare alcune buone notizie per voi.