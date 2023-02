Con un comunicato stampa Xiaomi ha reso nota la disponibilità sul nostro mercato della nuova Redmi Smart Band 2.

Dopo essere stato annunciato nel corso del passato dicembre, il nuovo device Redmi è ora disponibile anche sul nostro mercato. Punto di forza del wearable sembra essere un prezzo contenuto a cui tuttavia si affiancano un buon ventaglio di funzionalità e uno schermo di discrete dimensioni.

Sul versante sport e salute Redmi Smart Band 2 offre oltre 30 diverse modalità di allenamento (di cui dieci pensate per i principianti) che vengono “sostenute” da funzioni di monitoraggio della pressione dell’ossigeno e dal rilevamento della frequenza cardiaca. Presente anche il monitoraggio del sonno. L’impermeabilità fino a 5 ATM ne garantisce l’uso anche durante il nuoto

Passando al lato “estetico” Redmi Smart Band 2 si caratterizza per due aspetti. Il primo è senza dubbio il corpo sottile: solo 9,99 mm (escluso il sensore di frequenza cardiaca). Il secondo è display TFT dinamico dalle dimensioni tutto sommato più che rispettabili: 1,47 pollici, è più grande di circa il 10,5% rispetto a Xiaomi Smart Band 7. Anche la batteria sembra non voler essere un problema: Redmi ha dichiarato un’autonomia di 14 giorni, con la possibilità di effettuare una ricarica completa in circa 2 ore.

Scheda tecnica

Display 1,47” TFT dinamico, 500nit Memoria 192KB di RAM, 8MB interna Resistenza all’acqua 5 ATM Cinturino Poliuretano Termoplastico (TPU) Spessore 9,99 mm Peso 14,9 gr Connettività Bluetooth 5.1 Low Energy Sensori Accelerometro, Pulsossimetro PPG Batteria 210mAh, autonomia fino 14 giorni, ricarica completa in meno di 2 ore App Mi Fitness, con oltre trenta programmi di allenamento Funzioni monitoraggio del sonno, della SpO2 e della frequenza cardiaca Quadranti oltre 100 quadranti personalizzabili Compatibilità iOS 12+, Android 6+

Prezzo e disponibilità

Potete trovare la nuova Redmi Smart Band 2 già da oggi, ad un prezzo consigliato di 34,99 euro, nelle colorazioni bianco o nero:

Redmi Smart Band 2 | Amazon

Redmi Smart Band 2 | Mediaworld