Xiaomi, ecco la sciarpa smart che si riscalda automaticamente

Si chiama Smart Scarf ed è un nuovo brevetto depositato da Xiaomi. Oltre a riscaldarsi automaticamente, è in grado anche di regolarsi automaticamente.

Una sciarpa smart in grado di riscaldarsi automaticamente a seconda delle condizioni ambientali. È il nuovo brevetto depositato da Xiaomi, azienda che è ormai attiva nei settori più disparati dell’elettronica di consumo e non solo. Il prodotto è stato denominato Smart Scarf e la documentazione allegata ne mostra il funzionamento.

Smart Scarf, così come immaginata da Xiaomi, integra un sensore per la temperatura, nascosto internamente in una sezione realizzata in fibra elastica. La parte che andrà a surriscaldarsi invece presenta una serie di infrarossi e dei piccoli motorini elettrici. Tutto è ovviamente collegabile a uno smartphone attraverso il Bluetooth e da lì controllabile. Ma non è tutto.

La parte elastica infatti implementa anche un sistema di regolazione automatica: la sciarpa brevettata da Xiaomi è dunque in grado di allentarsi o stringersi al collo di chi la indossa a seconda delle esigenze. Insomma, tanta tecnologia anche in un oggetto di uso comune, com’è ormai abitudine per l’azienda cinese.

Ovviamente, in questi casi è bene sottolineare come si tratti di un brevetto. Vedremo se questa Smart Scarf vedrà o meno la luce. Non è escluso comunque che Xiaomi possa decidere di commercializzarla sul serio, del resto non sarebbe il primo oggetto particolare immesso sul mercato dal gigante cinese.