Durante l’evento di lancio tenutosi a Parigi nella giornata di oggi, Xiaomi ha presentato al pubblico quattro nuovi dispositivi facenti parte della strategia AIoT (AI+IoT) del brand. Tra questi Xiaomi Book S 12,4”, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro, Xiaomi TV A2 e l’attesissima Xiaomi Smart Band 7.

La fitness band più amata è stata rinnovata nell’aspetto e nelle potenzialità, migliorando ancora una volta il già ottimo pacchetto offerto dalla generazione precedente. Xiaomi Smart Band 7 è quindi finalmente ufficiale, in vendita a partire già da domani 22 giugno!

Xiaomi Smart Band 7 può vantare un display la cui superficie di visualizzazione è il 25% maggiore se paragonato al modello passato. Il pannello scelto dall’azienda è ora un AMOLED da 1,62″ con un’alta densità di pixel e una luminosità massima di 500 nit.

A livello di design la Band 7 non è molto diversa dalle generazioni precedenti, con un’unità centrale separabile dal cinturino facilmente sostituibile.

Aggiornata invece la GPU che ora permette un’interazione ancora più fluida e veloce con la UI del sistema, il quale ora supporta oltre 100 diversi quadranti da abbinare ai cinturini colorati venduti separatamente e l’always on display.

Xiaomi Smart Band 7 è in grado di riconoscere più di 110 sport differenti e supporta l’analisi professionale dell’allenamento VO2 max, misurando i tassi massimi di consumo di ossigeno durante l’esercizio incrementale, calcolando i tassi relativi in millilitri di ossigeno per chilogrammo di massa corporea al minuto. Il nuovo fitness tracker è dotato di 3 funzioni aggiuntive: Carico allenamento, Durata del recupero ed Intensità allenamento. Grazie a queste funzioni, gli utenti possono valutare e regolare la programmazione e l’intensità del proprio workout per massimizzare il potenziale delle prestazioni.

Ovviamente non potevano mancare il monitoraggio del sonno, della saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e della frequenza cardiaca. Impermeabile fino a 5 ATM è pronta a rimanere al vostro fianco anche sotto la doccia o durante gli allenamenti in piscina. La ricarica avviene grazie ad una dock magnetica e l’autonomia dichiarata è di massimo 14 giorni in standby.

Specifiche tecniche di Xiaomi Smart Band 7

Dimensioni 46,5 x 20,7 x 12,25 mm Peso 13,5g Display 1,62″, AMOLED, 326ppi, 500 nit Personalizzazione 100+ quadranti

6 cinturini in TPU: Black, Orange, Olive, Pink, Ivory, Blue

4 cinturini in edizione esclusiva: Neon green, Neon orange, Khaki green, Khaki blue Impermeabilità 5 ATM Sensori Sensore di battito cardiaco PPG

Accelerometro a basso consumo a 3 assi

Giroscopio a 3 assi Connettività Bluetooth 5.2/BLE Compatibilità Android 6.0+

iOS 10.0+

Prezzo e disponibilità

Se volete mettere le mani sulla nuova Xiaomi Smart Band 7 non dovrete attendere molto. Da domani 22 giugno, il fitness tracker sarà disponibile su Amazon, mi.com e presso gli Xiaomi Store Italia al prezzo di 59,99 euro. Durante le prime 48 ore di disponibilità, fino ad esaurimento scorte, su mi.com e Amazon sarà acquistabile al prezzo promozionale di 49,99 euro.