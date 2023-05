Come saprete, attorno alle metà di aprile Xiaomi ha finalmente rivelato quella che è la nuovissima incarnazione della sua apprezzata Mi Band che, in questa sua ottava versione, è stata ufficialmente ribattezzata Xiaomi Smart Band 8, e che per ora è disponibile all’acquisto solo sul mercato cinese.

Se, tuttavia, non vedete l’ora di mettere le mani su questo splendido dispositivo, allora sarete felici di sapere che, grazie ad Aliexpress, Xiaomi Smart Band 8 è già disponibile all’acquisto, per altro ad un prezzo neanche troppo elevato, vista la proposta di Aliexpress a 53,26€, e con la garanzia di supporto alla lingua inglese, da poco integrata da Xiaomi grazie ad un aggiornamento software!

Giacché non ci sono ancora notizie certe sull’effettiva uscita in Italia, è indubbio che questa sia davvero un’ottima occasione per accaparrarsi lo splendido dispositivo targato Xiaomi che, con questa sua nuova incarnazione, non solo è stato rivisto sotto il profilo estetico, ma anche da quello software.

Senza stravolgere quello che è un form factor ormai ben riconoscibile, e per altro ampiamente ricopiato da molti concorrenti, Xiaomi ha anzitutto ampliato la grandezza del display, che è qui un OLED da 1,62 pollici con una frequenza di aggiornamento a 60Hz, di dimensioni sufficienti a coprire tutta la parte frontale del dispositivo.

Anche la batteria è stata rivista, ed ora Xiaomi afferma che il nuovo tracker può accompagnarvi nelle vostre attività fino ad un massimo di 16 giorni con una singola ricarica, che però si riducono a 6 qualora vogliate utilizzare la modalità always-on del display.

Oltre a ciò, per rendere ancora più interessante questa Smart Band 8, Xiaomi ha introdotto anche alcune novità per quanto riguarda i cinturini, che hanno ora un nuovo sistema di aggancio, più simile a quello di un classico orologio, con dei gancetti che possono attaccarsi alle estremità del tracker il che, oltre che sul fattore comodità, ha influito anche sulla varietà dei cinturini, che adesso verranno realizzati in tantissime varianti, comprese alcune in stile “bracciale”, in linea con quanto, ad esempio, è stato sviluppato negli ultimi anni da Apple in collaborazione con Hermes.

Dal punto di vista del software, Smart Band 8 offre, invece, la bellezza di oltre 150 attività sportive preimpostate, nonché un nuovo sistema di attività interattive, che utilizza la Smart Band come controller, in stile Wii e che permette, ad esempio, di allenarsi in alcuni sport come ad esempio la boxe!

Oltre a ciò, sono poi state introdotte anche alcune attività ludiche, nella formula di veri e propri videogame da poter giocare direttamente sul quadrante del fitness tracker, e senza il bisogno di tirare fuori lo smartphone dalla tasca! Parliamo di giochi semplici, ma ottimi per impegnare un po’ di tempo, magari mentre si è in viaggio, come ad esempio 2048 o Brick Breaker.

Al netto di questo, ci sono poi tutte le funzioni già apprezzate sugli ultimi modelli, e che hanno reso le smartband Xiaomi tra le più apprezzate del mercato, come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, lo stress, il sonno, i passi e le calorie e l’analisi dettagliata dell’allenamento professionale VO₂ max.

Insomma, parliamo di una smart band che profuma già di best buy e che, grazie ad Aliexpress, può già essere vostra con un software in lingua inglese, anche se non c’è certezza sul numero di pezzi disponibili! Per questo, vi suggeriamo di consultare subito la pagina Aliexpress dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto ad un prezzo davvero conveniente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!