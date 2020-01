Xiaomi presenta un nuovo speaker Bluetooth con un prezzo molto contenuto

Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini è un nuovo speaker di dimensioni ridotte e con un prezzo molto aggressivo. Dopo la versione lanciata a settembre 2019, l’azienda ha presentato ufficialmente un nuovo prodotto pensato per tutti coloro i quali vorrebbero risparmiare.

Il prezzo è infatti il punto forte di Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini: circa 13 euro (99 yuan). Il design è molto semplice e replica in parte quanto visto nel fratello maggiore. La forma è circolare, troviamo una maglia in tessuto e un laccio utile per il trasporto. Le dimensioni sono pari a 86 x 86 x 45 mm e il peso supera di pochissimo i 190 grammi.

Non manca il Bluetooth 5.0, per una connessione stabile, una batteria da 2000 mAh, che assicura un’autonomia di 10 ore (con il volume mantenuto al 60%), una porta USB Type-C e la tecnologia per la cancellazione del rimbombo.

La certificazione IP55, praticamente immancabile in un prodotto di questo tipo (pensato per essere trasportato), assicura la massima resistenza ad acqua e polvere. Tutte queste caratteristiche rendono Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini perfetto per tutti coloro i quali vogliono gustare la propria musica preferita anche quando si trovano lontani da casa.

Il dispositivo, che costa appena 13 euro, è già disponibile sullo store ufficiale cinese. Non ci resta che attendere per scoprire se arriverà effettivamente anche in altri mercati.