Xiaomi Super Charge Turbo: da 0% a 100% in 17 minuti!

Il Presidente di Xiaomi ha pubblicato su Weibo un video dimostrativo dello standard in questione. I dati sono riferiti a una batteria da ben 4.000 mAh.

Anche Xiaomi si prepara finalmente ad avere il proprio standard di ricarica rapida. Si chiamerà Super Charge Turbo e, almeno sulla carta, potrebbe imporsi come il più performante su piazza. Si parla della possibilità di portare una batteria da 4.000 mAh da 0% a 100% in appena 17 minuti, superando agevolmente i sistemi di Oppo, Huawei, OnePlus, Samsung, Apple, solo per citarne alcune.

Xiaomi Super Charge Turbo dovrebbe essere in grado di erogare una potenza massima di 100W (20V a 5A per la precisione) e un primo video dimostrativo delle sue capacità è stato pubblicato su Weibo da Lin Bin, Presidente della società cinese. Le premesse sembra davvero eccellenti, per cui attendiamo con ansia che questo standard possa essere implementato concretamente negli smartphone dell’azienda. Chissà, magari potrebbe essere l’attesissimo Mi Mix 4 a beneficiarne per primo.

Al fine di avere un metro di paragone, basti pensare come il P30 Pro di Huawei (appena presentato a Parigi) può essere portato da 0% al 70% in 35 minuti con una batteria da 4.200 mAh. In questo caso lo smartphone ha a disposizione lo standard Super Charge dell’azienda cinese, decisamente performante ma con tempistiche comunque superiori al Super Charge Turbo di Xiaomi. Insomma, il gigante guidato da Lei Jun potrebbe aver riscritto le regole di questa particolare funzionalità. Attendiamo, come sempre, la prova sul campo per un giudizio definitivo e l’annuncio ufficiale dello standard previsto per le prossime ore.