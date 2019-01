Xiaomi: svelato Mi Home Projector Lite, il proiettore laser dal prezzo contenuto

Xiaomi ha appena svelato Mi Home Projector Lite, proiettore dalle dimensioni contenute e dal prezzo accessibile destinato, almeno per il momento, al solo mercato cinese. Il nuovo prodotto dedicato all’intrattenimento dell’azienda cinese succede a Mi Laser Projector, presentato nel giugno 2017 e che ha saputo raccogliere diversi consensi. I motivi? Anche qui un prezzo contenuto e caratteristiche tecniche degne di nota.

Proprio questo successo ha spinto Xiaomi a proporre una versione Lite del proiettore laser, rendendola subito disponibile all’acquisto attraverso la piattaforma di crowdfunding Mijia ad un prezzo che non supera i 2.199 Yuan, circa 320 dollari.

Soffermandoci su quelle che sono le caratteristiche di Mi Home Projector Lite, è capace di proiettare uno schermo di dimensioni che possono variare dai 40 ai 200 pollici ad una risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Presente il supporto all’HDR 10, con una luminosità fino a 800 ANSI lumen. Ricercato anche il design che propone uno stile minimal ma allo stesso accattivante, sarà possibile sfruttare i comandi vocali per interagire con il dispositivo e gli speaker integrati con certificazione Dolby Atmos e DTS, offriranno la possibilità di beneficiare di una buona qualità audio.

Mi Home Projector Lite disporrà di un software integrato – si tratta di Mi TV – che permetterà la fruizione di contenuti come film e serie TV. Il pacchetto si completa con un’uscita HDMI, una porta USB e jack audio. Come abbiamo accennato in precedenza, la commercializzazione di Mi Home Projector Lite è prevista per il solo mercato cinese ma non è da escludere che, come accaduto con Mi Laser Projector, il nuovo prodotto di casa Xiaomi arrivi anche da noi.