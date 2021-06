Xiaomi, un bug rende quasi inutilizzabili alcuni dispositivi

Non è la prima volta che in tempi recenti sentiamo parlare di problemi invalidanti al software MIUI di Xiaomi. Un nuovo bug che rende i dispositivi praticamente inutilizzabili sta colpendo un numero non indifferente di modelli del brand. Siete anche voi tra gli utenti colpiti?

Sono davvero molte le segnalazioni che stanno circolando per la rete riguardo ad un fastidioso bug che sta colpendo diversi modelli di smartphone Xiaomi. Il problema riguarda la reattività del touchscreen, un thread aperto su Reddit sta raccogliendo le esperienze di vari utenti.

Tra i vari prodotti che ne sarebbero affetti sono stati segnalati lo Xiaomi Mi 11 Ultra, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 10T Pro, Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 9S ma questo non esclude che altri smartphone del marchio cinese possano soffrire dello stesso bug.

Noi non abbiamo notato il problema in nessuno dei dispositivi che abbiamo a disposizione, tuttavia i colleghi di XDA Developers sono riusciti a registrare un video del bug in azione proprio su un Mi 11 Ultra.

Com’è possibile vedere nel video, i dispositivi smetterebbero di recepire l’input sul touchscreen in una determinata zona del display quando si scorrono liste verticali. Un problema così fastidioso da rendere l’utilizzo dello smartphone davvero frustrante.

Il malfunzionamento sarebbe stato causato da uno dei recenti aggiornamenti del software MIUI, forse quello che ha segnato il passaggio alla MIUI 12.5, anche se gli utenti non sono riusciti ancora a concordare su una versione problematica in quanto i vari modelli colpiti presentano diverse versioni di sistema operativo. Il fatto rassicurante è che perlomeno non si tratta di un problema hardware ma un difetto del software che può essere risolto con un aggiornamento.

Xiaomi ha da poco annunciato l’arrivo di un team dedicato proprio a risolvere questo genere di problemi in maniera più diretta ed efficace, vedremo se il MIUI Pioneer Group riuscirà a dimostrare il proprio valore in questa occasione!