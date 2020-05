Xiaomi, una pioggia di nuovi smartphone in Italia: si parte da 199,90 euro

Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 10 Lite 5G. Xiaomi ha appena ufficializzato quattro nuovi smartphone per il mercato italiano. Si tratta di modelli che, in buona parte, erano già stati annunciati dall’azienda cinese, ma che oggi approdano nel nostro paese, pronti a sbaragliare la concorrenza nella fascia media e medio-bassa. Alcuni di questi, infatti, hanno tutte le carte in regola per imporsi rapidamente come best seller dei rispettivi segmenti.

Redmi Note 9 e Note 9 Pro

Redmi Note 9 può contare su un display con diagonale da 6,53 pollici, risoluzione FullHD+ (2.340 x 1.080 pixel) e un foro in cui è stata collocata la fotocamera frontale da 13 Megapixel. Il modulo fotografico posteriore è composto da quattro sensori, rispettivamente da 48 Megapixel (obiettivo f/1.8), 8 Megapixel (obiettivo f/2.2 grandangolare), 2 Megapixel (per le macro) e 2 MP (per la profondità di campo).

Sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek Helio G85, 3 o 4 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna (in entrambi i casi espandibile fino a 512 GB tramite micro-SD) e una capiente batteria da ben 5.020 mAh. La parte software è ovviamente affidata ad Android 10. Per portarselo a casa saranno necessari 199,90 euro (3/64 GB) o 229,90 euro (4/128 GB) nelle colorazioni Midnight Grey, Forest Green, Polar White.

Redmi Note 9 Pro ha invece già raccolto un successi enorme in Cina: tutti gli esemplari disponibili durante il lancio sono stati venduti in pochi minuti. La scheda tecnica è composta da un display da 6,67 pollici (2.340 x 1.080 pixel), una fotocamera frontale (16 MP), quattro sensori fotografici posteriori (64 Megapixel f/1.9, 8 Megapixel f/2.2 grandangolare, 5 Megapixel per le macro e 2 Megapixel per la profondità di campo), SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna e una batteria da 5.020 mAh. Tutto è ovviamente mosso da Android 10.

Redmi Note 9 Pro sarà disponibile in tre varianti cromatiche: Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White. Per acquistarlo saranno necessari 269,90 euro (6/64 Gigabyte) o 299,90 euro (6/128 Gigabyte).

Xiaomi Mi Note 10 Lite e Mi 10 Lite 5G

Il terzo smartphone annunciato è il fratello minore della serie Mi Note 10 (composta da Mi Note 10 e Note 10 Pro). Pur non avendo un sensore principale da 108 Megapixel, il comparto fotografico è di buona qualità: quattro sensori da 64 Megapixel (obiettivo f/1.9), 8 Megapixel (obiettivo f/2.2 grandangolare), 5 Megapixel (macro) e 2 Megapixel (profondità di campo). La scheda tecnica si completa con un display AMOLED curvo da 6,47 pollici (2.340 x 1.080 pixel), chipset Qualcomm Snapdragon 730G, 6 o 8 Gigabyte di RAM, 64 o 128 Gigabyte di memoria interna. Il tutto è alimentato da una batteria da 5.260 mAh e mosso da Android 10.

Il device (nelle colorazioni Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple) sarà disponibile al prezzo di:

per la versione da 6/64 Gigabyte; 399,90 euro per la variante da 6/128 Gigabyte, esclusiva Vodafone

Il Mi 10 Lite 5G è invece basato sul processore Snapdragon 765G di Qualcomm, accoppiato al modem Snapdragon X52 per il nuovo standard di rete. La parte frontale è occupata da un display AMOLED da 6,57 pollici, la cui continuità è interrotta solo da un notch a goccia, che ovviamente ospita la fotocamera frontale. Il modulo fotografico posteriore, disposto a quadrato, integra ben quattro sensori, con il principale da 48 Megapixel coadiuvato dai soliti algoritmi di intelligenza artificiale.

Anche il Mi 10 Lite 5G, come i fratelli maggiori Mi 10 e Mi 10 Pro, può contare sulla nuova modalità notte 2.0, che promette di fare miracoli con poca luce. Tutto è alimentato da una batteria da 4.160 mAh, ovviamente compatibile con la ricarica rapida a 20W. Arriverà sul mercato italiano a 399,99 euro, per la versione con 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna. Ci sarà anche una variante con 256 Gigabyte di memoria interna.

Sarà in vendita a partire da inizio giugno su mi.com, Mi Store Autorizzati, Amazon, presso le principali catene di distribuzione e i principali operatori telefonici nelle versioni 6/64GB e 6GB/128GB, rispettivamente al prezzo di 369,90 e 399,90 euro, nelle colorazioni Cosmic Grey, Dream White e Aurora Blue.