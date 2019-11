Xiaomi vola in Italia: 1 milione di smartphone venduti nel 2019

Xiaomi ha annunciato di aver spedito 1 milione di smartphone in Italia da gennaio a ottobre 2019. Un risultato merito della strategia dell'ottimo rapporto qualità/prezzo e della grande presenza sul mercato.

Xiaomi ha spedito 1 milione di smartphone in Italia nel 2019. L’annuncio è stato fatto tramite i profili social della divisione italiana. Un risultato destinato ad aumentare dato che mancano ancora due mesi alla fine dell’anno. Il produttore cinese è diventato ormai uno dei maggiori rappresentanti del mercato smartphone nel Bel Paese. Il merito va senz’altro all’ottimo rapporto qualità/prezzo che distingue i suoi dispositivi ma anche a un catalogo che tende a essere sempre più pieno.

Un catalogo a cui presto si aggiungeranno altri due smartphone interessanti: Mi Note 10 e Redmi Note 8T. Quest’ultimo è stato definito dalla società stessa come l’erede del fortunato del Redmi Note 7, lo smartphone campione di vendite che ha aiutato Xiaomi a raggiungere la soglia del milione di smartphone spediti.

Ma non solo. Xiaomi ha rafforzato aggressivamente la propria presenza sul territorio italiano non solo aprendo sempre più negozi fisici – i cosiddetti Mi Store – ma anche stipulando accordi con gli operatori telefonici. Senza dimenticare che la corposa community – che ruota attorno al marchio – gioca un ruolo fondamentale in tutto questo contesto, contribuendo ad aumentare quel sentimento di “affezione”.

Tutto ciò unitamente alla strategia del rapporto qualità/prezzo, attuata in un momento in cui le maggiori vendite di smartphone vengono registrate nella fascia media e bassa del mercato, ha spinto la crescita di Xiaomi in Italia e in Europa. In questo segmento, Xiaomi fa ormai da padrona offrendo dispositivi validi e performanti senza chiedere grandi rinunce.

Del resto, come testimoniato dai dati Canalys, il produttore cinese ha registrato una crescita del 48% nel Vecchio Continente nel secondo trimestre del 2019 guadagnando una quota di mercato pari al 9,6%. Insomma, parliamo di risultati davvero importanti che ripagano il grande lavoro svolto di Xiaomi che sembra destinata a spiccare un volo ancor più alto. Staremo a vedere quali saranno, infine, i risultati messi a segno alla fine dell’anno. Ad ogni modo, complimenti Xiaomi!