State pensando di acquistare uno smartwatch che vi assista durante le giornate di lavoro e gli allenamenti, mostrandovi tantissime informazioni su notifiche e salute direttamente al polso? In tal caso non possiamo che consigliarvi l’ottimo Xiaomi Watch S1, oggi disponibile al suo minimo storico su Amazon!

Questo elegantissimo smartwatch è perfetto per chi vuole ottimizzare al massimo le proprie giornate senza rinunciare allo stile: l’aspetto è quello di un tradizionale orologio, ma nasconde tantissime funzioni utili, come il monitoraggio della salute, il GPS, il microfono per rispondere alle telefonate e persino l’NFC per i pagamenti.

Grazie all’offerta attualmente in corso su Amazon lo Xiaomi Watch S1 potrà essere vostro a soli 119,00€, con un ribasso del 52% rispetto al prezzo consigliato di 249,99€. Questo modello non era mai sceso a un prezzo così basso, per cui si tratta dell’occasione perfetta per acquistarlo, magari in vista del rientro al lavoro dopo le ferie.

L’eleganza dello Xiaomi Watch S1 è dovuta al design che unisce un display AMOLED in vetro zaffiro da 1.43″, una struttura in acciaio inox e un cinturino in pelle. Potrete indossare lo smartwatch tutto il giorno con la massima comodità, visualizzando nello schermo qualsiasi informazione desideriate, dai messaggi alle email, passando per le indicazioni sulla vostra salute come i passi e chilometri percorsi, le calorie bruciate e molto altro.

Avrete a disposizione ben 117 modalità di allenamento per poter monitorare e analizzare con precisione i dati più importanti così da rendere le vostre sessioni più efficaci e avere sempre sotto controllo i progressi. Inoltre, grazie al microfono e altoparlante integrati potrete rispondere alle chiamate anche durante una corsa senza dover togliere lo smartphone dalla tasca, mentre l’integrazione con Alexa vi permetterà di utilizzare i comandi vocali per impostare sveglie, controllare gli elettrodomestici e dispositivi smart in casa vostra e molto altro.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!