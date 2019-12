Xperia 1 e Xperia 5 si aggiornano ad Android 10, entrando in tal modo nella lista degli smartphone che stanno ricevendo l’ultima versione del robottino verde.

Sono ormai numerosi gli smartphone che stanno ricevendo la build di Android 10 a seguito del rilascio da parte di Google della versione definitiva. L’azienda giapponese pochissimo tempo fa aveva anticipato tramite una roadmap i dispositivi che riceveranno l’aggiornamento: tra questi figurano Xperia 1 e Xperia 5.

Sony ha pertanto mantenuto la promessa con la nuova release secondo i tempi previsti e accontentando numerosi utenti che attendevano tutte le ottimizzazioni apportate dall’aggiornamento. Il nuovo firmware contrassegnato con il codice 55.1.A.0.748 oltre ad aggiornare gli smartphone ad Android 10 includerà anche la patch di sicurezza di novembre. Il roll out, come spesso accade, avverrà seguendo una distribuzione graduale sui dispositivi. Secondo alcuni feedback diffusi da alcuni utenti in rete, al momento ad essere interessati all’aggiornamento sono sia i modelli europei che i modelli statunitensi. Inevitabilmente, Android 10 giungerà nel giro di poco tempo anche sui dispositivi del nostro paese.

Il nuovo sistema operativo offrirà numerose novità nei dispositivi. Non poca l’attenzione posta sulla privacy con l’integrazione del controllo delle applicazioni e gestione dei file. Naturalmente l’implementazione di Android 10 migliorerà le prestazioni generali del dispositivo anche dal punto di vista dell’utilizzo durante le sessioni di gaming.