Diffuse le prime promozioni di Yellow. Mobile. Questo operatore è apparso da pochi giorni, ma non è ancora disponibile. Il materiale attualmente diffuso è il logo ufficiale, un sito web ancora abbozzato, una pagina Facebook e un breve filmato. Sui canali social sono inoltre state anticipate le prime promozioni.

Le informazioni su Yellow. Mobile sono ancora poche. A quanto pare, si tratta di un operatore virtuale che si appoggia alle infrastrutture di altri gruppi (probabilmente Vodafone). La caratteristica apparentemente più interessante sono gli ottimi prezzi. Su Facebook è infatti comparso un primo listino, eccolo:

Disponibile per i clienti TIM, WINDTRE e Iliad disposti a cambiare operatore, la prima offerta prevede 40 GB di traffico dati, minuti illimitati, SMS illimitati a 4,99 euro al mese.

La seconda, pensata per i clienti TIM, WINDTRE, Iliad e gli altri operatori virtuali, include 100 GB di internet, SMS e minuti illimitati a 8,99 euro al mese.

Disponibile anche una promozioni per la rete fissa, con un vincolo di 12 mesi. L’offerta prevede internet illimitato con una velocità massima di 60 Mbps e un modem incluso a 19,99 euro al mese.

Nella pagina Facebook, la società ha anche sottolineato che non ci sarà nessun costo nascosto. Non sappiamo quando l’operatore arriverà ufficialmente. Probabilmente, il lancio è fissato per la prossima estate.