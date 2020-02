YouTube Music: arrivano i testi delle canzoni su Android

All’inizio di questa settimana, Google ha rivelato che YouTube Premium e Music possono attualmente contare su 20 milioni di abbonati. Ed ecco che nelle scorse ore alcuni utenti hanno cominciato a notare una nuova e interessante funzione nella versione per Android: i testi delle canzoni. La notizia è stata riportata dai colleghi di 9to5Google.

Per accedere ai testi, bisogna seguire dei piccoli passaggi. A partire dalla schermata di riproduzione, è necessario cliccare sull’icona delle informazioni presente a sinistra del nome del brano che stiamo ascoltando. Questa sezione mostra la scheda con le informazioni sul numero di visualizzazioni, di like e il menu per raggiungere la pagina dell’artista. Oltre a ciò, ora appare la voce Lyrics.

Qui sotto viene visualizzato il testo della canzone su uno sfondo a tema con la copertina dell’album di riferimento. Verrà indicata anche la fonte da cui proviene il contenuto. Secondo quanto riferito, la maggiore parte dei brani sarebbe accompagnato dal relativo testo ma Google avrà cura di indicare quelli che ne sono privi.

Tuttavia, per il momento il roll-out dei testi di YouTube Music sembrerebbe essere limitato a pochissimi utenti che utilizzano l’ultima versione 3.51 del client Android. Ad ogni modo, la novità dovrebbe raggiungere in breve tempo tutti gli utenti sia Android che iOS.