YouTube Music ha aggiornato nelle scorse ora la schermata “In riproduzione” che include ora la sezione commenti ereditandoli direttamente dai video di YouTube associati alla musica che si sta ascoltando. Questo significa che puoi leggere e scrivere commenti direttamente dall’app YouTube Music, rendendo l’esperienza più coinvolgente per gli utenti. L’aggiornamento è stato reso disponibile per gli utenti di iOS e Android, ma come per tutti gli aggiornamenti di questo tipo è necessario attendere che il roll out avvenga per tutti i dispositivi.

Oltre a questa novità, sono state apportate ulteriori modifiche all’interfaccia utente; le copertine degli album sono di dimensioni maggiori e sono stati aggiunti nuovi pulsanti posizionati orizzontalmente sopra la barra di avanzamento. Nonostante l’aggiunta dei commenti, sembra al momento che siano disponibili solo per le tracce con un video associato.

Toccando il pulsante dei commenti in YouTube Music, verrà visualizzata un’interfaccia simile a quella dell’app YouTube, consentendo di visualizzare i commenti esistenti relativi al video musicale. Secondo Google, questi aggiornamenti mirano a migliorare l’esperienza di ascolto e l’interazione degli utenti su YouTube Music. Ma si tratta davvero di una funzione così fondamentale?

Personalmente ritengo che esprimere la propria opinione in occasione dell’ascolto di un brano o di un album potrebbe, potenzialmente, solo alimentare eventuali situazioni borderline di flame e affini. Cosa ne pensate di questa funzione? Fatecelo sapere nei commenti.