YouTube per Android TV si aggiorna con un’interfaccia utente più moderna

Dopo un test durato diversi mesi, Google ha rilasciato l'aggiornamento in questione per la versione Android TV dell'app YouTube.

L’applicazione di YouTube per Android TV, ovvero la piattaforma sviluppata da Google appositamente per le smart TV, ha ottenuto alcuni importanti aggiornamenti. Il look dell’app è infatti stato rivisto, così da rendere il software ancora più moderno. Queste modifiche sono state testate da YouTube per diversi mesi e ora sono finalmente disponibili per tutti.

L’interfaccia grafica presenta delle novità abbastanza evidenti. Prima di tutto, le sezioni sono state riorganizzate e i vari elementi hanno ottenuto una maggiore spaziatura. Altre schede, oltre alle 4 che erano precedentemente disponibili, sono state inglobate. A partire da oggi, quindi, troviamo Cerca, Home, Intrattenimento, Musica, Giochi, Ultime, Abbonamenti e Libreria.

Alcune modifiche, tra cui l’avvicinamento delle schede “Abbonamenti” e “Libreria”, erano state prese in considerazioni dagli sviluppatori, che hanno però deciso di non distribuirle. L’attuale interfaccia utente appare molto più moderna e ordinata rispetto alle versioni successive.

L’aggiornamento è via server, quindi non sarà necessario aggiornare l’applicazione. YouTube sta distribuendo la novità proprio durante queste ore, quindi alcuni utenti potrebbero dover attendere attendere ancora un po’ di tempo prima di poter vedere le migliorie grafiche.