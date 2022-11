La decisione della piattaforma streaming arriva dopo una richiesta di risarcimento di Apple.

Oggetto, in questo caso, dell’interesse di Apple erano i video di passate edizioni della WWDC, la conferenza annuale di Apple che si tiene ogni anno in California. L’azione intrapresa da Youtube non si è però limitata alla sola rimozione dei video presenti sul canale Apple WWDC Videos: l’account del proprietario, Brendan Shanks, é stato disabilitato permanentemente a seguito del raggiungimento dei tre avvertimenti per violazione di diritti (i cosiddetti “copyright strikes”).

A riportarlo è lo stesso Brendon in un twitter il cui tono non nasconde che il proprietario di Apple WWDC Videos trovi la cosa piuttosto ridicola:

“Complimenti YouTube, hai cancellato il mio canale contenente centinaia di video WWDC…vecchi vent’anni. Sia mai che qualcuno impari qualcosa su Mac OS X, Darwin, Aqua o WebObjects”.

Tuttavia sembra che l’azione intrapresa da YouTube possa di fatto risultare solo un temporaneo impedimento al “lavoro” di Brendan che sempre su Twitter afferma:

“Possiedo ancora tutti i file originali (e le descrizioni, che sono costate molto lavoro!) e sposterò tutto su internet archive. Ci vorrà un po’ di tempo e sfortunatamente i video avranno meno visibilità che su YouTube”.

Non è la prima volta che Apple è riuscita a far rimuovere dei contenuti. Già nel 2016 YouTube dovette cancellare il canale EveryAppleVideo… spingendo il product designer Sam Henri Gold dapprima a creare un file torrent da 80GB, poi a immagazzinare tutto il materiale su Google Drive e infine, nel recente 2020, a creare un Apple Archive non ufficiale.

Fin dall’apertura del sito Gold venne “inondato” di avvisi della DCMA (che, per certi versi, può essere considerata l’equivalente americano della nostra SIAE) e, alla fine, il materiale caricato venne cancellato.

Giusto per rendere più chiaro quanto Apple sia “gelosa” dei propri contenuti, il materiale caricato da Gold era costituito principalmente da vecchio materiale pubblicitario, vecchi video di formazione della Apple e video WWDC.

E voi cosa ne pensate: Apple ha fatto quanto doveva o ha esagerato? Fatecelo sapere nei commenti