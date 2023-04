L’iPhone originale, uscito nel 2007, è oggi un oggetto da collezione raro e prezioso. Alcune unità sigillate sono state vendute per decine di migliaia di dollari in aste recenti. Uno degli acquirenti di questi dispositivi vintage è Marques Brownlee, noto anche come MKBHD, un popolare YouTuber che parla di tecnologia.

Nel suo ultimo video, Brownlee ha rivelato di aver acquistato ad aprile da una casa d’aste un iPhone di prima generazione ancora sigillato per una cifra esorbitante: 40.320 dollari. La scatola del rarissimo dispositivo era dotata di un misterioso adesivo “Lucky You“, che in seguito ha scoperto essere stato utilizzato da alcuni negozi Apple nel periodo natalizio del 2007.

Marques ha deciso di rompere il sigillo e di aprire la scatola dell’iPhone davanti alla telecamera, dando ai suoi spettatori un assaggio nostalgico di come fosse possedere uno dei primi “smartphone” mai realizzati. Ha mostrato il contenuto della scatola, compreso l’iPhone stesso, i manuali, il cavo di ricarica ed un dock a 30 pin, il panno per la pulizia e altro ancora.

Ha anche parlato dell’iPhone originale, evidenziando quanto la tecnologia sia avanzata in 14 anni. L’iPhone originale aveva un display da 3,5 pollici, una fotocamera da 2 megapixel, nessun App Store, nessun GPS e nessuna connettività 3G. Inoltre funzionava con iOS 1.0, molto diverso dall’attuale iOS 14, il quale non permetteva nemmeno di selezionare uno sfondo personalizzato.

Marques ha verificato che il dispositivo acquistato fosse autentico e non un usato risigillato, cosa che è già successa ad alcuni acquirenti in passato. Ha dichiarato di essere soddisfatto dell’acquisto e di voler conservare l’iPhone come un pezzo di storia della tecnologia.

Un iPhone originale sigillato in fabbrica è considerato un pezzo da collezione molto raro e desiderabile, perché è uno dei primi smartphone mai prodotti e ha rivoluzionato il settore. Certo è che adesso l’iPhone acquistato per oltre 40 mila dollari non ha più tale valore.

È possibile vedere il video completo sul canale YouTube di MKBHD oppure qui sotto: