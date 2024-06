Zotac Zone sfida la Steam Deck con un OLED a 120Hz e controlli extra personalizzabili

Zotac è pronta a fare il suo ingresso nel mercato delle console da gioco portatili con il suo nuovo modello Zone, un dispositivo che si distingue dalla concorrenza per alcune caratteristiche uniche. Presentato al COMPUTEX 2024, questo dispositivo si ispira non troppo vagamente alla Steam Deck ma offre funzionalità esclusive che potrebbero attirare l'attenzione di moltissimi utenti.

Esattamente come la Steam Deck, Zotac Zone dispone di due trackpad situati su entrambi i lati dello schermo, caratteristica che consente un migliore controllo in determinate tipologie di giochi e rende la Zone la prima console Windows con questa caratteristica. I due joystick analogici sono costruiti con tecnologia a effetto Hall, progettati per evitare il problema del drift. A completare il design ci sono delle corone girevoli circolari posizionate attorno ai joystick, utilizzabili per regolare varie impostazioni definibili via software.

Zotac Zone si distingue anche per il suo schermo OLED da 7 pollici a 120Hz, capace di raggiungere gli 800 nit di luminosità. Il pannello pone la Zone come unica alternativa significativa alla Steam Deck OLED tra i produttori principali. Sotto al cofano troviamo un APU Ryzen 8840U, accompagnato da 16GB di memoria DDR5.

Altre caratteristiche includono un d-pad dal feedback molto secco, preferito dai gamer che preferiscono i picchiaduro, interruttori sui trigger che possono variare da una modalità pulsante a una analogica estesa, simile ai controller Xbox Elite. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con porte USB-C sia nella parte superiore sia inferiore, uno stand ripiegabile sul retro e una SSD M.2 da 512GB nel formato 2280, il che faciliterà gli upgrade per gli utenti. Una nota di merito va alla fotocamera frontale, che permette l'accesso alle app di videochiamata più popolari.

Per quanto riguarda la data di lancio ufficiale e il prezzo, Zotac non ha rilasciato informazioni precise ma è previsto che Zone arriverà sul mercato nella seconda metà dell'anno.